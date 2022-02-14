JKF女郎「大萌妹子」擁有傲人的I級巨乳，在IG已吸引破22萬人追蹤，每每亮相總以百變造型帶來「巨大驚喜」，視覺效果滿點讓人噴鼻血，堪稱性感網美界的「I級艷后」。大萌妹子前日在IG分享一張豹紋辣照，除了她為人所熟知的絕美UU外，還秀出厲害的水蛇蠻腰，她以此照片示範重要的「拍照三口訣」，足供所有靠身材吃飯的網美參考。

大萌妹子前(12)日在IG貼出一張照片，寫道：「拍照三口訣 挺胸 吸氣 收小腹(笑)」；畫面中大萌穿著一身細肩帶豹紋洋裝，除了很適合她的大Ｕ前開領之外，後腰的挖空設計也很有巧思，讓大萌本來就鍛鍊得不錯的小蠻腰，藉由「視覺差」升級成為「水蛇腰」，與她的霸氣ＵＵ上圍共構成完美Ｓ型曲線。

以「拍照三口訣」而言，則應屬「吸氣」最為重要，能同時達到「挺胸」及「收小腹」雙重功效，而且不分男女皆適用。網民看了美照不禁大讚：「吸氣是要防止霸氣外露嗎？（大萌： 是為了看起來不要這麼肥(笑)）」、「好瘦（大萌：假的 眼睛業障重）」、「已經夠兇了還吸氣（大萌：對 所以面癱 繃緊完全笑不出來）」、「好美」、「辣辣 性感 迷死人了 萌萌穿的好好看」、「好兇」、「Miss Taiwan」，讚聲不斷。

身高166公分的大萌妹子在自介這麼形容自己：「專業吃貨，喜歡狗，喜歡賺錢，一個靠台股過生活的妹子」，也許不笑時流露著一股高冷感，讓人不敢輕易接近，但其實她有著豪爽又善良的個性，連之前剪短髮也是為了「捐髮」。防疫期間，她也都會在家健身運動，做伏地挺身、登梯、Tabata和重訓的過程，她全都大方地拍成影片分享給網友，順便也曬曬傲人身材，因而吸引許多老司機朝聖。

大萌妹子曾經營牛肉麵和串燒等餐飲事業，並經常親自在店裡烹調、洗碗，和來照顧生意的粉絲們親切互動。甚至因為人氣太高，大萌妹子曾經被瞎爆料賣淫，還亂掰價格，讓她爆氣在臉書回應：「老娘沒在賣，要賣這麼好賺，我還在店裡和廚房又熱又忙的要死幹嘛，別再問我多少錢。賣肉賣肉！我的確在賣牛肉！我喜歡每天打扮的漂亮自己看得開心，而不是取悅你們的八卦魂！」