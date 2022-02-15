中央流行疫情指揮中心昨天宣布，因本土疫情趨於「穩定可控」，入境檢疫措施，從原本14天減為10天，將在3月中旬前上路，同時放寬商務客入境條件並比照縮短檢疫，前提包括第3劑疫苗涵蓋率達50%，交通部觀光局也希望今年下半年開放跨境旅遊，疫苗接種到第三劑或第四劑後，將考慮開放跨境旅遊，陳時中對此回應，會議上有編列主題，希望他們準備好，會再繼續開會。

至於暫緩國人出國，不放台人返國免隔離，陳時中表示，與隔離檢疫幾天無關，如果去的地方如果比台灣更安全，他不反對，但是「目前要找到比台灣更安全的區域很難」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，昨疫苗接種 25萬5349人次，目前疫苗接種人口涵蓋率為第1劑82.35%、第2劑75.70%、基礎加強劑接種率0.77%、追加劑接種率30.65%。

觀光局表示，疫苗接種到第三劑或第四劑後，將考慮開放跨境旅遊，而旅遊業者反應，業界需要準備時間，盼提早公開相關指引，且希望了解未來出國是否一定要接種第三劑。陳時中對此僅說，「會議上有編列主題，希望他們準備好，會再繼續開會。」

陳時中今天表示，旅遊方面，之所以不讓國人先出去、外國人晚進來，是因「外國人進來可以幫助外匯，國人出去會花比較多的錢」，且國人出去會陷在高風險區域。

他表示，因此仍暫緩國人出國，與隔離檢疫幾天無關，如果「去的地方如果比台灣更安全，我不反對」，例如旅遊泡泡就可以開始來做。因為「目前要找到比台灣更安全的區域很難」。

至於台北市今天開始微解封，包含電影院等可以開始飲食，不過新北市等兒少機構則是謝絕訪客，媒體詢問，第三劑疫苗覆蓋率到達多少時，中央可以考慮微解封？

陳時中表示，現在是在二級警戒內授權地方政府可以自行訂定相關管理，中央一直都沒有所謂的「微解封」。

至於外界預測何時可以出國，陳則表示，年底或下半年看法各有不同，「我們步步為營」。