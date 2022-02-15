黃姓婦人去年8月在八德市場買菜，攤商發現提袋內有2顆洋蔥未結帳，認定她竊盜、索賠5萬元未果報警提告，黃喊冤稱是買太多忘了結帳，當下也願意給他10元付清，桃檢調查發現婦人確實買很多東西，當下無監視器且黃婦也無竊盜前科等，不能單憑劉男單一指述，偵結不起訴。

黃女當下表達因買的菜很多而放在袋內忘記拿出來結帳，且2顆洋蔥只價值10元、要求老闆補算，但劉姓菜販認為黃婦竊盜，堅持索賠5萬元未果，雙方為此鬧進警局，黃婦被依竊盜罪嫌送辦；桃園地檢署檢察官調查認為，黃女當時確實買了許多貨品，2顆洋蔥確實有可能是忘記在提袋內而未結帳，而店家只是懷疑黃女竊盜，並無具體證據，基於「罪證有疑、利於被告」證據法則，偵結將黃女予不起訴處分。

62歲黃婦去年8月29日到八德區一處菜攤買菜，買了整籃不同種類蔬菜，劉姓菜販結帳後發現她提包內有2顆價值10元的洋蔥沒拿出來結帳，認為黃婦伸第三隻手、索賠5萬元。

黃婦認為她只是買太多東西忘記拿出來結帳，要求攤商補算金額，但劉姓菜販堅持要5萬元，雙方各執一詞鬧進警局，劉怒告黃婦，警方依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

桃檢檢察官調查認為，黃婦並無前科，當時也確實在菜攤買好幾樣青菜，不無可能一時忘記付錢，而2顆洋蔥時價僅10元，黃當下也立即說要付錢，現場也無監視器拍下過程，只憑菜販單一指述難認定黃婦有竊盜行為，基於「罪證有疑、利於被告」證據法則，偵結將黃婦不起訴處分。