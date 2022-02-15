儘管疫情衝擊各行各業，但企業投入公益從未間斷；代理TIGI等專業髮品的提碁集團，繼2020發動抗癌公益路跑募得百萬善款之後，今年2022號召全民環島公益路跑，為期25天活動，除了四大站開放陪跑，線上路跑每跑一公里、提碁就捐一元給兒癌。

提碁旗下代理TIGI、Bed Head、Id HAIR、Mashup、Tangle Teezer、Gama等國際美髮品牌，藉由傑出產品及導入國際專業「教育」體系，長期扮演提升專業美髮產業及設計師價值之推手，同時秉持提供「友善環境」、「無毒」、「環保」髮妝品給予廣大消費者，也因此更長期關注社會公益議題。

繼2020年為「中華民國兒童癌症基金會」舉辦「抗癌小勇士公益路跑活動」募得百萬善款，今年更選在2月15日國際兒童癌症日發起「2022 提碁環島公益路跑活動」，由提碁創辦人陳崇誠領跑挑戰25天環台，共計1046 公里，還有正能量名模王麗雅共同為活動號召。

活動為期25天，規劃三種響應方式包括實體路跑、線上路跑、公益捐贈，實體路跑以行動支持抗癌小勇士，挑戰1046公里橫跨全台，設立四大陪跑據點包括台北、台中、高雄、基隆等，「線上路跑」則是上傳慢跑APP里程數截圖及填寫報名表，即可加入挑戰，每跑一公里，提碁將捐出一元善款，「公益捐贈」則是直接以愛心捐款支持兒癌圓夢計畫。

提碁除了在專業髮品領域脫穎而出，2021年更創立與研發自有保養生技蕊妮Renee品牌，積極擴展消費性零售市場版圖。