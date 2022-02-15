蔡明仁向金曲新人壞特？te、劉昊、DJ DAPUN邀約合作。（好朋友工作室提供）

大馬唱作新人蔡明仁開春「爆喜訊」，鼓起勇氣向金曲新人壞特？te邀約合作的他在兩位音樂麻吉-伯克利大提琴才子Ponzii劉昊、DJ DAPUN大胖的助攻下「達陣」，開心預告將在314白色情人節將與壞特？te推出首支情歌單曲。

蔡明仁去年發行首張個人同名專輯，一舉入圍有新加坡金曲獎盛譽的「薰衣草音樂獎」提名最佳新人，讓他在音樂之路上找到信心跟力量，把台灣視為福地的他在去年加盟好朋友工作室後還因此結識到壞特？te、劉昊、DJ DAPUN這群志同道合的音樂夥伴，他靈機一動想把這群好友的「長才」凝聚起來一起製作歌曲，身為召集人的他不僅獲得壞特？te首肯合唱，更拉到劉昊及DJ DAPUN的「友情應援」貢獻大提琴伴奏及編曲，十足展現「好朋友戰隊」的凝聚力。

四人在214情人節前夕辦聚會聊314白色情人節的計劃，與主題『預約下一個情人節』不謀而合！而四位「單身狗」決定相約錄音室一起提前過節，蔡明仁特別叫了超過一千塊的鹹酥雞跟大家一起閒嗑牙、聊是非來激盪音樂火花，讓壞特？te、劉昊、DJ DAPUN一到現場大笑說：「鹹酥雞成了我們四人的情人節大餐！也太趣味！」

去年恢單的壞特？te透露自己上一段戀情其實一開始是遠距離戀愛，但後來前男友為了她特地辭掉工作飛來台灣專心陪她，不過最後還是分手收場，讓她苦笑下了個結論：「其實談戀愛無關距離遠近，最重要是人事時地物的緣分有無搭在一起。」被問到接下來對於男友條件需求？壞特？te透露：「希望是180公分以上！膚色、種族不限，最好身材瘦瘦的精壯然後手臂肌肉線條精實、有大眼睛及高聳鼻子，然後個性是暖男會常鼓勵我當我的靈魂伴侶，不要太黏我，會尊重我的工作的。」此話一出讓在場三位男生虧說：「要符合這些條件比登天還難！」壞特？te還說：「會做家事的男生很加分！在家會掃地、拖地、洗衣服，如果會做一手好菜加超多分！」此話一出讓其他三人吐槽：「你乾脆去找男傭比較快！」更多精彩節目內容，都在『預約下一個情人節』音樂紀錄實境節目。