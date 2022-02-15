今天是一年一度的元宵節，傳統習俗中有一項猜燈謎活動，或許不少人小時候都玩過，國民黨立委蔣萬安在臉書上發起猜燈謎活動，題目是「四個符號」，提示為4字祝賀語，邀請網友一起猜猜看，數百名網友留言猜題，晚間他也在貼文留言處公布正確解答。

蔣萬安15日在臉書發文表示，大家常說過完元宵節，農曆新年也來到尾聲，但這不是結束，而是一個全新的開始！新的一年我會繼續努力為大家打拚，祝福大家都能圓圓滿滿，幸福一整年！元宵節除了看花燈、吃湯圓，全家大小一起猜燈謎也是個很棒的活動！大家一起腦力激盪一下，祝福大家「元宵節快樂！」

蔣萬安臉書

貼文一出也吸引不少藍營民代、政要留言，更累積多達3百多名網友猜謎、留言，國民黨主席朱立倫留言「元宵快樂，一世平安，萬安加油」，前國民黨主席江啟臣留言「元宵節快樂！平安幸虎！」，國民黨立委林奕華表示「祝大家元宵節快樂，希望今年平安幸虎一整年！」，國民黨立委陳以信表示「大家元宵節快樂，平安快樂一整年」。

蔣萬安晚間也PO出燈謎答案，「正解：萬事平安（ONE、4、蘋、安）」