消息面：

1.美國1月生產者物價指數（PPI）較去年12月上漲1%，遠超出12月上修後的月漲0.4%與市場預期的月漲0.5%，並創下2021年5月以來最大月漲幅。與去年同期相比則上揚9.7%，雖然略較去年12月的年漲9.8%放緩，但仍遠高於市場預估的年漲9.1%，並逼近2010年創下的最高記錄。排除食品和能源價格的最終需求PPI月漲0.8%、年漲8.3%，超出市場預期的月漲0.5%和年漲7.9%。排除食品、能源和貿易價格的最終需求PPI月漲0.9%、年漲6.9%。

2.紐約2月製造業活動指數為+3.1，較1月的-0.7大幅改善並重拾擴張，但不及市場預期的+12。其中，價格分項指數大漲17，升至54.1，創下2001年開始統計這項數據以來的最高記錄。

3.俄羅斯宣稱部分在烏克蘭邊境軍演的部隊正在撤離，俄國與西方國家在烏克蘭問題上的緊張局勢緩解，周二國際油價從7年高點回落。美國期油收跌3.39美元或3.6%，為每桶92.07美元。布蘭特期油跌3.2美元或3.3%，收在每桶93.28美元。

4.俄國宣稱部分在烏克蘭邊境集結的軍力已經撤離，周二美國10年期指標公債殖利率上揚，但由於短債殖利率變動不大，使債息曲線轉趨陡峭，顯示市場風向有所轉變，風險型資產可望反彈。10年期美債收益率上漲4.7個基點，報2.0434%。兩年期債息小跌2.2個基點，報1.567%。

5.避險需求降溫，周二美元走軟，尾盤ICE美元指數跌0.37%，報95.99。日圓一度跌0.28%，報115.86兌一美元。歐元漲0.47%，報1.136美元。比特幣一度勁揚4.5%，約報4.42萬美元。

6.俄羅斯入侵烏克蘭的危機暫時降溫，周二紐約期金收跌13.2美元或0.7%，報每盎司1856.2美元。現貨金尾盤跌0.8%，報每盎司1855.06美元，盤中一度升至站上1880.9美元，創下去年6月11日以來新高。分析師表示，美國PPI數據顯示通膨壓力持續升高，聯準會可能加快升息步伐，這對金價不利。其他貴金屬方面，銀價跌2%，報每盎司23.36美元。鈀金跌4.6%，報每盎司2252.68美元。鉑金跌0.4%，為每盎司1024.13美元。

7.根據美國石油協會（API）數據，上周（截至2月11日）美國原油庫存減少110萬桶，汽油庫存減少92.3萬桶，餾分庫存下滑54.6萬桶。