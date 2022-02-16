歐股周二收漲，並且收復了近期部分的下跌失地。報導指稱，駐在烏克蘭邊境的俄羅斯軍隊正在撤回到基地，出現危機緩解跡象；另外部分企業的正面消息，也提振市場信心。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲6.60點或1.43%，為467.56點，結束了此前連三個交易日下跌的走勢。

俄羅斯表示，在烏克蘭附近舉行軍演之後，部分部隊正在返回基地；俄羅斯股市周二出現彈升。而此舉可能緩和了東歐緊張情勢。但是北約(NATO)表示，尚未看到任何局勢緩和的證據。

AJ Bell金融分析師Danni Hewson表示，股市上漲反映出，烏克蘭邊境局勢略有緩和，俄羅斯軍隊顯然地暫時回到部隊基地。

近期由於投資人擔心烏克蘭危機，波動指數在周一上升，股市則大跌。目前衡量歐元區股市波動性的指標跌到27.1點，此前曾觸及到33.95點高位。

德國總理蕭茲(Scholz)周二在克林姆林宮會見俄羅斯總統普丁(Putin)，會後表示，部分俄羅斯軍隊的撤回是一個好跡象。

London & Capital資深股市基金經理Punit Patel說，未來幾天是否會出現一個立即的危機，這將取決於這一切的演變。包括俄羅斯在內的地緣政治問題，將給市場帶來主要風險，整體情勢是非常敏感的。

防禦性板塊上漲，醫療股領漲。英國藥廠阿斯利康(AZ)漲5.8%，報8869.4英鎊；該公司公布前列腺癌的晚期試驗的正面資料，激勵股價揚升。

在倫敦上市的礦商嘉能可(Glencore)漲1.2%；該公司出售了對羅斯石油(Russneft)的持股。

Randstad大漲4.7%。該人力招募公司在一些大型跨國企業的招聘熱潮下，公布上季獲利業績超過預期。

法國IT諮詢服務公司Capgemini跌3.3%；該公司警告今年的營益率將被通膨壓力所吞蝕。

德國DAX指數升1.98%，法國CAC指數升1.86%，英國富時指數升1.03%。

歐元區第四季GDP第二次估值為年增4.6%，與路透預期一致。