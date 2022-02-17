資深藝人巴戈驚傳昨（16日)晚因胰臟癌在台北長庚醫院辭世，享壽67歲。主持人曾國城曾透露剛出道時就和巴戈在《女丑劇場》合作，對於「老師父」病逝，曾國城經紀人稍早表示：「城哥今晚（16日）剛參加完果陀劇場的春酒活動，得知這樣的消息相當感傷，心情受到影響。」
巴戈8歲就出道，縱橫演藝圈60年，他8年前上曾國城主持的《型男大主廚》時，曾國城一看到他登場，便自稱是巴戈的得意門生，表示剛出道就和巴戈合作，如今師父撒手人寰，加上之前好友導演明金成也驟逝，令他悲傷不已。
資深藝人巴戈驚傳昨（16日)晚因胰臟癌在台北長庚醫院辭世，享壽67歲。主持人曾國城曾透露剛出道時就和巴戈在《女丑劇場》合作，對於「老師父」病逝，曾國城經紀人稍早表示：「城哥今晚（16日）剛參加完果陀劇場的春酒活動，得知這樣的消息相當感傷，心情受到影響。」
巴戈8歲就出道，縱橫演藝圈60年，他8年前上曾國城主持的《型男大主廚》時，曾國城一看到他登場，便自稱是巴戈的得意門生，表示剛出道就和巴戈合作，如今師父撒手人寰，加上之前好友導演明金成也驟逝，令他悲傷不已。
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