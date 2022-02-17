新北市政府副發言人戴湘儀、呂家愷與前市長室祕書吳訓孝日前辭職，宣布投入年底市議員選舉，被外界認為是「侯家軍」。新黨大黃蜂團隊今率市議員擬參選人蔡明璋、董俊良舉行記者會，質疑若讓侯家軍代表國民黨參選新北市議員，是否要進入議會護航侯友宜？
大黃蜂團隊召集人王萬邦表示，侯家軍宣布參選新北市議員，未來面臨過去老長官要如何監督，侯家軍參選並不恰當；他也稱「侯家軍」戴湘儀、呂家愷、吳訓孝，剛好是「儀家孝」就是一家笑，但看來會全黨哭。
欲披新黨戰袍參選新北市中和區議員的蔡明璋表示，市議員的職責是監督市政，大家想想，侯家軍進入市議會，敢去監督侯友宜及老同事嗎？還是要去扮演護航艦的角色？
另一位欲投入新北市三重蘆洲區議員選舉的董俊良說，侯友宜口口聲聲說專心市政，結果在過完年就讓自己的所謂侯家軍子弟到新北參選，根本沒有專心了解基層庶民的心聲，只關心自己的政治生涯佈局。
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