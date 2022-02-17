宋逸民（左）和曾寶儀（右）參與協會公益。優質生命協會提供

巴戈（前右）與李行導演、謝玲玲等人出席協會公益。優質生命協會提供

巴戈（中）非常感謝方芳芳（左）和謝玲玲情義相挺。優質生命協會提供

巴戈和紀寶如行善不落人後。優質生命協會提供

資深藝人巴戈胰臟癌病逝享壽67歲 晚鄒美儀20年壽終《雙星報喜》天上重聚

資深藝人巴戈16日晚間驚傳因胰臟癌病逝，他離世前因疫情因素，僅有太太和2個兒子在醫院陪伴他走完人生最後一段路，2個女兒和其他家族親人只能以視訊方式和他道別，巴戈二嫂表示，巴戈走的時候，氣色比生病時還好，「滿安詳的，像睡著一樣，他沒生過大病，也一直很開朗，他的離開，對家族來說真的太快了，雖然不捨，不過他走得很圓滿沒罣礙」。

巴戈8歲就出道，在演藝圈耕耘60年，能主持能演戲，曾3度敲響金鐘，還當過三金主持人，在圈內好友眾多的他，過去這一年，罕見缺席聚會，不時有人問起原因，摯友紀寶如就說他胃出血不舒服，用這理由塘塞，但實際上他已罹癌，親友後來吐露，巴戈個性樂天又不想麻煩大家，所以才會請託親友封口，不要說出他癌末的事。

巴戈二嫂透露，他去年在大陸感受到身體不舒服，回台灣就醫發現血紅素和血小板指數異常， 9月檢查確診胰臟癌，一發現已末期，當時他跟家人都做好了心理準備，所以沒有接受太多的積極治療。巴戈生前最感謝好友方芳芳、謝玲玲的情義相挺，感恩她們對協會盡心盡力的付出，也感謝老友王祥基在他很不好的時陪伴他。

優質生命協會秘書長紀寶如表示，家屬依佛教禮俗，巴戈的遺體今天已直接封棺。所以告別式當天不會瞻仰遺容，結束後會直接火化。至於安葬地，她後天還要和家屬討論，巴戈生前對於安葬地有幾個想法，「第一是能有家族的是最好，他希望我幫他找一個有家族的地方安葬一起 ，把爸媽接來，其次是把他和爸媽的骨灰擺一起，巴戈很貼心，生病時就說過，他告別式當天，朋友想來就來，也不收奠儀」。

紀寶如難過說，巴戈昨天本來要去打營養針，到醫院之後沒多久，沒想到家屬就收到病危通知，「胰臟癌很痛，他沒有病痛到，前一天整個人還很清楚。他甚麼都安排好了，該交代都交代了，也知道協會活動」。紀寶如表示，過年前，協會考量疫情取消3月2日慈善晚宴，沒想到反而發生巴戈病逝的事。