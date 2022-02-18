就烏克蘭問題，美國與俄羅斯之間的緊張局勢再度升高，投資人拋售科技股等風險型資產，並湧向防禦股和黃金債券等避險天堂，周四美股主要指數全面重挫，道瓊指數創下今年以來最大跌點和百分比跌幅，標普500指數則創下2周來最大單日百分比跌幅。

★主要指數

道瓊指數下跌622.24點或1.78%，為34312.03點。

標普500指數跌94.75點或2.12%，收在4380.26點。

那斯達克指數跌407.38點或2.88%，為13716.72點，創下2月3日以來最大百分比跌幅。

費城半導體指數跌133.09點或3.74%，收3422.60點。

★消息

俄羅斯宣稱已經從烏克蘭邊境「撤離部分軍隊」，但美方表示俄軍在烏克蘭邊境的部署不減反增，近日增兵7000人。

烏克蘭軍隊和親俄分離勢力在烏東地區駁火，美國總統拜登表示，種種跡象顯示俄羅斯計畫在「未來幾天」入侵烏克蘭，且正在為此準備一個合理化的藉口。

俄羅斯抨擊拜登加劇緊張局勢，並發布一封措辭強硬的信函，稱華盛頓當局無視於俄國的安全要求，信中並威脅將採取「技術性的軍事舉措」，但未具體說明所指為何。美國駐莫斯科大使館副館長Bart Gorman遭俄國驅逐出境。

美國駐聯合國大使表示，俄烏衝突已經到了「關鍵時刻」，俄羅斯入侵烏克蘭「迫在眉睫」。

俄烏局勢增添聯準會政策動向的不確定性。為了遏阻創下40年高點的通膨，聯準會準備收緊貨幣政策，最快可能在3月會議就調升目前近零的基準利率。

俄烏緊張局勢再度升級，周四黃金價格漲破每盎司1900美元，為去年6月來首見。

美國10年期公債殖利率跌破2%。

★分析

Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，市場非常緊張不安，我們就要進入周末，但俄羅斯和烏克蘭之間沒有解決任何事。股市持續走軟，尤其是成長股，顯示市場的緊張情緒升高，每支股票都湧現壓倒性的賣壓。

Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff表示，當不確定性升高，且不安情緒高漲時，黃金仍是值得投資的避險資產。

50 Park Investments執行長Adam Sarhan表示，市場不僅想克服俄烏地緣政治緊張局勢，也試圖安然度過財報「雷區」。

★類股

標普500指數11大類股普遍下跌，僅防禦型的必需消費品類股和公用事業股收高，分別上漲0.91%和0.06%。沃爾瑪勁揚4%，為必需消費品類股帶來提振

成長型科技股和通訊服務股分別跌3.06%和2.96%，受創最重；其次為非必需消費品類股跌2.57%。受美國公債殖利率下跌影響，金融股亦大跌2.41%。

★重磅股

重量級科技股全面下挫，蘋果和亞馬遜跌逾2%、臉書母公司Meta跌4.08%、谷歌母公司Alphabet跌3.77%、微軟跌近3%、特斯拉跌5.09%、網飛跌2.87%。

晶片股慘遭洗血，輝達重挫7.56%、恩智浦跌6.04%、超微跌4.52%、應材跌3.19%、高通跌3.36%、美光跌2.43%、英特爾跌1.37%、德儀跌2.13%。

★焦點股

沃爾瑪上漲4.01%，收在138.88美元。該公司在上季、亦是每年最重要的年底銷售旺季創下營收新高，且營運展望亦樂觀。

Palantir獲利不及預期，股價下挫15.8%。

思科業績報喜，股價上漲2.7%。

輝達重挫7.51%，收在245.07美元，拖累費城半導體指數本周以來首度收黑。該公司上季營收創新高且看好本季營收再創新高，但其毛利率持平，且投資人對該公司在加密貨幣市場的曝險感到擔憂。

飯店搜尋平台TripAdvisor下跌2.50%。該公司上季意外虧損。

鋰礦生產商Albemarle全年獲利預測令人失望，股價暴跌19.91%。

美國最大餐飲外送平台DoorDash逆勢大漲10.69%。該公司上季營收、訂單和用戶增長均意外強勁，顯示疫情緩解後餐廳重新開放內用，但外交需求未見放緩跡象。

特斯拉跌5.09%，收在876.35美元。美國國家公路交通安全管理局 （NHTSA）對41.6萬輛特斯拉電動車會無故自動煞車的「幽靈煞車」（phantom braking）事件展開調查。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信ADR收漲0.18%，其餘均走跌，台積電ADR跌3.11%、日月光ADR跌2.25%、聯電ADR跌3.05%。