中鋼(2002)公布3月內銷盤價，八大項規格產品全面調漲，各鋼種價格每公噸上漲新台幣500-800元，符合市場預期，略高於下游預期，也是近半年來中鋼盤價首度反彈上漲。鐵礦砂價格回升至去年8月左右的水準，冶金煤價格維持高檔，BDI指數反彈上漲等因素都帶動煉鋼成本上漲。本土投顧法人認為短期鋼價已可落底，盤價止跌回升，鋼價可望有一波反彈上漲，中鋼營運短期可望落底，但預估今年獲利下滑，今年EPS估達2.80元，維持中鋼區間操作的投資建議，目標價37.0元，隱含漲幅逾4%。

中鋼周五股價穩住平盤35.55元。外資周四續賣超，春節後共買超3.56萬張。周五也將開出3月份盤價的中鴻(2014)盤中則小跌。

中鋼三月份各項鋼品月盤內銷基價調整金額：熱軋鋼板(一般料)、熱軋鋼捲(軋延料)、熱軋鋼捲(一般料/API)、冷軋鋼捲(一般料)、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料)每公噸調漲800元，熱浸鍍鋅鋼捲(家電、電腦、其他料)、電鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲(中低規/高規)每公噸調漲500元。

中鴻(2014)周五也將開出3月份盤價，市場人士指出，中鋼調漲價格後，中鴻可望順勢調漲價格之外，預期下游包括高興昌(2008)、春源(2010)、美亞(2020)、燁輝(2023)、盛餘(2029)、新光鋼(2031)等相關廠家，也會順勢反映成本，調漲相關產品價格。

本土法人認為，中鋼3月的內銷盤價順利以上漲開出，反映近期大陸及越南鋼廠的盤價調漲現況。熱軋鋼板、熱軋一般料、冷軋一般料每公噸上漲800元。電磁鋼捲每公噸上漲新台幣500元，熱浸鍍鋅鋼捲依用途不同每公噸上漲500~800元不等，整體漲幅符合預期。目前大陸的鋼鐵產量已經回升，鐵礦砂價格也回升至去年8月左右的水準，冶金煤價格維持高檔，BDI指數反彈上漲等因素都帶動煉鋼成本上漲，短期鋼價已可落底，鋼價可望有一波反彈上漲。

產業趨勢，大陸的鋼鐵產業產能及耗能龐大，為了達成碳中和及配合大陸逐漸減少的鋼鐵需求，大陸政府對鋼鐵產業的改革主要朝低碳化減少耗能、提升鋼鐵生產品質、推動企業整併及嚴控過剩產能等。但近期又傳出放寬鋼鐵產業碳達峰目標年限，從2025年放寬到2030年，使高爐煉鋼廠的改革壓力減輕。這種調整顯示大陸雖然極欲對國內的鋼鐵產業進行改革，但是也面臨失業率及經濟成長的壓力，而不得不調整改革的力道，這樣的政策反覆調整可能在未來仍會出現。若大陸鋼鐵廠的生產再度增加，或是碳中和的壓力減輕，雖然有助於鐵礦砂價格支撐，但是鋼鐵供給增加也會對未來的鋼價帶來壓力。長期來看，美國基建法案通過將帶動長期用鋼需求增加，疫情後的經濟復甦也會帶動消費性鋼鐵需求，長期鋼鐵需求仍將增加。