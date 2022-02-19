許多新鮮人投入職場時，因不清楚「社會走跳黑暗面」，往往誤踩地雷，導致可能到手的工作飛了。一名網友分享，她在面試過程中似乎犯了大忌，向面試官坦承「有去別家談過」，不知道是不是因為這樣，遲遲沒收到報到通知。有經驗的網友獻出個人建議，大打心理戰！

原PO在匿名論壇「Dcard」表示，她最近面試了好幾家公司，其中一家有發錄取通知，請她7日內回覆，她在第6天回信，接下來卻遲遲沒消息。她擔心難道最後被刷掉了嗎？回想自己面試過程，好像有一個地方踩到雷。

原PO表示，該公司有一位面試官私下問她「有沒有面試其他公司」，她也沒多想，直接答有，「不知道是不是這原因，到手的工作飛了」。

結果有經驗的網友反而給讚，認為原PO這樣回答才是正確的，「讓公司知道妳還有其他選擇，不是非他們家不可」、「我每家都說有面試其他家，offer（合約）照拿」、「我甚至面試一開始就說了」、「都給錄取通知了，不會無緣無故把妳刷掉啦」。