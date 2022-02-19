《路透社》報導，歐盟18日正式向世界貿易組織(WTO)提出法律訴訟，控告中國大陸的法院發布的「禁訴令」，讓華為、中興通訊、小米與OPPO等大陸企業在未經許可下竊用歐洲企業的智慧財產權，而歐洲企業卻無法保護自身的電信科技專利。對此，北京表示遺憾，並強調自己始終維護多邊貿易體制。

代表27個會員國提出法律訴訟的歐盟執行委員會表示，由於大陸法院多次發布「禁訴令」，使得歐洲企業無法透過外國法院捍衛其「標準必要專利」（standard essential patent, SEP）。

歐盟執委會還致函美國與日本，發現後二者的SEP持有者面臨同樣的挑戰；他們希望能夠制定全球技術標準，而非任憑北京片面處理。報導指出，手機製造商必須為自身的產品取得SEP，才能滿足部分國際標準。

歐盟執委會表示，自2020年8月以來，大陸法院在3宗重大訴訟中頒布「禁訴令」，並祭出鉅額罰款來禁止、嚇阻歐盟企業在國外法院提起訴訟。透過禁訴令，外國企業不可在全球其他地方提出訴訟，否則將面臨鉅額罰款，這讓歐洲企業無法保護商業秘密，但大陸企業侵犯智慧財產權的行為卻獲得護身符。

雖然歐盟聲明稿沒有點名哪些企業；但《路透社》分析，大陸最大的智慧手機製造商為OPPO、VIVO、小米與華為。歐洲SEP持有企業則分別是諾基亞與愛立信。至於這3項有利於大陸通訊設備企業的裁決，牽涉企業包括華為、小米集團與廣東步步高電子旗下的OPPO。

由於「禁訴令」附帶的罰款，讓夏普、愛立信與諾基亞等企業，面臨每日13萬歐元的罰款，甚至是面臨刑事訴訟；這讓外國企業恐被大陸法院判決有罪並入獄，從而降低外國企業狀告大陸企業的意願。同樣的，這也破壞外國企業與大陸企業，針對SEP許可費用而進行的談判。

歐盟執委會表示，已多次向北京反映此一問題，但始終未獲解決，大陸已違反WTO關於貿易智慧財產權的協議；北京則回應，對歐盟狀告WTO感到遺憾，但陸方始終維護多邊貿易體制。