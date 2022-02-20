北京冬奧會今天閉幕。奧運會本該是全球選手競技的舞台，但歷屆以來的夏季或冬季奧運會，或多或少都會受到政治力干擾，尤以本屆為最。不管是美國帶頭「外交抵制」冬奧、中華台北隊是否出席開閉幕式、黃郁婷捲入隊服爭議、還是為中國隊奪金的谷愛凌是否具有中美雙重國籍，成為部份台媒和美媒的關注焦點，令精彩的賽事失焦。政治和體育確實很難切割清楚，各界為何不讓選手們用實力與成績為自己說話，至少別讓政治凌駕體育。

為期17天的第14屆北京冬奧即將於今晚閉幕。每塊獎牌的背後，都交織著運動員的奪牌的歡笑與訓練的血淚。身為觀眾的你，了解多少其中的故事？還是只是湊個熱鬧，只關心上述的政治口水？

★2022北京冬奧 政治紛擾不斷

這屆冬奧在開幕前幾個月開始就政治紛擾不斷。首先是以美國為首的幾個西方國家，藉人權為由，發動「外交抵制」北京冬奧，許多國家被迫表態選邊站。接著是大陸官員脫口而出「中國台北」，碰觸兩岸事務敏感神經，導致中華台北代表隊一度宣布不參加開閉幕式，後來經國際奧會介入，中華奧會的立場才又180度大轉彎。

頂著沈重的心理壓力，在開幕式運動員出場環節，2名台灣選手和1名隊職員，不僅面無表情，和現場觀眾完全零互動，就連揮手致意也沒有，看不出一絲絲對比賽的期待和興奮。這樣的「冷靜」表現，和現場響起的歡呼聲與其他歐美國家運動員出場時手舞足蹈、又是自拍又是直播的歡樂氣氛對照，形成高度反差。

過沒幾天，台灣滑冰女將黃郁婷遭人爆料，貼出之前她在美國鹽湖城集訓時，穿著大陸好友的運動制服照片。雖然是舊照片，但是在有心人士的刻意炒作下，黃郁婷被綠營側翼出征，質疑其國家認同，當事人不甘受辱、親自留言反擊，結果成為許多新聞台政論節目連日討論不休的話題。

★黃郁婷隊服爭議遭綠媒圍剿 蔡政府落井下石

不只綠營側翼和媒體輿論把黃郁婷推上爭議火線，就連蘇內閣都忍不住跳出來霸凌選手。行政院長蘇貞昌昨天（18日）指責黃郁婷行為極為不當，要求教育部、體育署進行調查與處分。而教育部和體育署也立刻乖乖應聲，表示將對此案「徹底檢討」。更令人匪夷所思的是，府方沒有扮白臉滅火，反而是火上澆油，「支持行政院採取必要的調查檢討及處分」。

當運動員克服了時差、環境差異和新冠防疫要求，結束了辛苦的比賽，雖然沒有奪牌，但只要事先完成不懈的努力訓練，出賽時全力以赴拿出最好表現，賽後認真檢討缺失再精進，都值得大家敬佩。選手原本理應開開心心參加閉幕式、搭機返台，現在卻得惴惴不安、面對來自國家機器的霸凌，不知道返台後將如何面對排山倒海而來的責難，甚至是懲處，出席今晚閉幕式的心情，肯定比半個月前的開幕式還要沈重不知千百倍。

★既要投入比賽還要注意兩岸政治眉角 台灣選手生存難

身披中華台北代表隊戰袍出征奧運，不僅要在賽場上與他國選手一爭高下，還得謹小慎微、瞻前顧後、時刻留意政治上的眉眉角角。在前線出賽的選手，沒有等到自己國家政府官員的奧援，得到的不是來自故鄉兩肋插刀的力挺，而是趁其不備被捅了兩刀。身為一名台灣選手，是誰讓他／她們的生存環境這麼艱難？

對待一心為台灣爭光的國手，蘇貞昌不是給予鼓勵，態度堪稱刻薄寡恩，與其一貫示人的酷吏形象十分吻合，只不過再度刷新民眾認知的下限。政府官員拿不出一套完整的計畫，去訓練出摘金奪銀的運動員，反倒是習慣了打選戰時的機關算盡，將對手「割喉割到斷」，教訓起選手的招數同樣是輕鬆信手捻來，絲毫不費功夫。

政府平時不重視對運動員的培養和贊助，運動員只能自力更生，如果在比賽裡得獎爭光，政府官員立刻忙著蹭熱度收割成果；如果出現如黃郁婷的隊服事件，蔡政府不是幫選手緩頰平息爭議，而是撿到槍、繼續跟進炒作，順勢打反中牌、仇陸牌，刻意激化矛盾。旁觀的民眾若不加思考就隨其魔杖跟著起哄，集體向黃郁婷丟石頭，台灣社會的對立與撕裂只會日益加劇。

★歸化中國籍的谷愛凌奪2金1銀 美媒冷嘲熱諷

被修理的不止黃郁婷。中美混血的中國隊滑雪選手谷愛玲也遭美國媒體鎖定，不僅質疑她有雙重國籍，更有美國新聞主播給她扣上「叛國」的帽子，斥責她忘恩負義、忘了美國的栽培。但18歲的谷愛凌沒被激怒，而是四兩撥千斤的說，「有人不喜歡我，是他們的損失」，她的高EQ展露無遺。

★仇日情結放一旁 大陸網友、央視主播盛讚日本花滑選手羽生結弦

和前面幾人形成強烈對比的，則是有著「冰上貴公子」美譽的日本花滑選手羽生結弦。雖然中日關係有許多心結，包括釣魚台主權爭議、日本政客參拜靖國神社等等，但這並不減損大陸觀眾對羽生的支持與喜愛，就連央視在直播時，主播更是引用各種中國古詩詞來形容羽生在冰上的優雅舞姿。

央視主播對羽生結弦不吝讚美之詞：「幸得識卿桃花面，從此阡陌多暖春」「容顏如玉，身姿如松，翩若驚鴻，婉若游龍」「命運對勇士低語，你無法抵禦風暴，勇士低聲回應：我，就是風暴！」「羽生用櫻花綻放式的決絕，一次次傲然屹立在國際賽場」。

誰說政治上存在的爭議與分歧，歷史上過往的國仇與家恨，一定要帶到運動賽場上？羽生結弦給大家做了最好的示範，他用自己堅強的實力、堅毅的努力與精湛的冰上表現，加上謙虛親和的個性，讓大陸粉絲拋開仇日情結，紛紛對他豎起大拇指，沒有因為他是日本選手，就急著否定一切。甚至當羽生挑戰人類極限的最高難度跳躍——阿克塞爾四周半失敗，最終並未在本屆冬奧會摘金奪銀，但大陸粉絲對他依然不棄不離。

★兩岸政治爭議仍在 盼體育場成為互釋善意的舞台

兩岸間是否也能夠如此？雖然在政治上仍有分歧，但在賽場上共同拼搏，追求更快、更高的紀錄，用成績為自己加冕，而不是用統獨、反中等意識形態來動員仇恨、點燃敵意。

今年大陸將舉辦多場國際賽事，包括杭州亞運會、成都世大運，期盼少點政治的操弄和干預，讓體育場成為兩岸互釋善意的舞台。