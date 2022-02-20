女星劉品言於2002年與曾之喬共組女子歌唱團體Sweety而出道，在當年因臉蛋外貌神似天心，也被稱「小天心」，2007年暫停演藝事業前往法國巴黎留學，近日劉品言跟風「敢不敢放上5年前的自己」，她即曬出10年前在法國巴黎留學的舊照，讓網友超驚訝認為「說這照片是昨天拍的我也相信」。

33歲劉品言近期因出演《華燈初上》「花子」而受「彪哥」李李仁侮辱的戲，讓她甜美臉蛋畫上特效妝，且為了劇情需要，在妝感上多了成熟的韻味，但劉品言其實在社群分享生活點滴的私照，常見到僅有淡淡妝感，15日她也挑戰「敢不敢放上5年前的自己」，劉品言在臉書上曬出10年前舊照寫下，「大家都在放至少五年的照片，我來個至少十年的」，並回想起當年在法國巴黎讀書的日子，「那天也是平常的日常，從來也沒覺得這一天有什麼特別」，雖然看似平淡的學生身分，但她卻認為能富足心靈即有感而發的寫下「每一天積累的日常，才能使你靈魂特別」。

照片中可以見到，劉品言穿著細肩背心留著短髮有著消瘦臉頰，對比今日她的模樣幾乎完全沒有變，不少粉絲讚嘆「到現在都還是很美」、「美麗迷人」、「很美 很有味道」、「女神」、「以前美現在更美」、「你說這照片是昨天拍的我也相信」、「根本沒變」。