就是要「發發發」！新台幣紙鈔上都會印有一組流水號，近日就有名網友在臉書社團《爆廢公社》上貼出一張照片，只見照片中紙鈔的流水號超特別，為「FT888888XH」的百鈔，原PO好奇詢問「請問現在這張能賣多少？」此文一出，引起全網沸騰，爭相於留言區開價搶購，同時也釣出央行出售的真實價碼。

原PO於臉書上表示，「請問現在這張能賣多少？新鈔，號碼888888。」只見照片中的百鈔流水號總共有6個8，一字排開相當吉利，原PO最後更說道「有收藏家要收嗎？時間你決定，地點在警察局，請警察作證人，以免有人認為我是P圖！」。

原PO貼出此照全網暴動 (圖/翻攝自臉書《爆廢公社》)

貼文一出，果不其然引發廣大網友熱烈迴響，不少網友都想收編，直接刷一排價碼供原PO挑選：「100跟你收」、「1000-2500範圍內我可收」、「2000元行不？原PO私訊我」、「我出10萬收」、「36萬，面交」，也有網友勸原PO不用急著現在賣，留到以後增值的空間說不定更大「先收著，這張現在起碼值100。以後漲的機會很大」、「放個100年，說不定會更好」

央行真有在拍賣特殊字軌的鈔票 (圖/截自央行官網)

據查詢，像這類特殊的流水號確實有其收藏價值，央行不定期會將特殊鈔票收集起來進行拍賣，去年10月央行即進行了「第19期公開拍賣特殊號碼鈔券」活動，其中像是字軌「NW-DL」，號碼為「111111、222222、333333、444444、555555、666666、777777、888888、999999」等連碼的9張百元鈔票，起標價為1800元，最後以1萬2010元拍出，看來大家都希望可以擁有特殊紙鈔為自己帶來更多好運及歐氣呢！