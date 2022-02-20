【愛傳媒Jack Dai專欄】有邏輯的論述讓人更容易信服，那麼，為什麼生活中有這麼多聽起來很有邏輯的屁話？

若不討論每一句話的差異，純就邏輯本身檢討，邏輯顯而易見的缺陷是：不保證前提為真。「因為A，所以B。」A或B的真假和邏輯無關，所以衍生出的狀況是：

1. 只有A與B皆為真時，結論才正確；

2. A或B其中一方有誤（假）時，結論錯誤。

而最弔詭的是第三種情況：

3. 當A和B都有誤時，結論反而像是真的：因為更加無從考證，反而具真實性。

假新聞與政治人物的胡扯都屬此類，例如想要否定過去說過的話，提出的往往是：因為：我沒說」（假A）所以：你為何不查證（或無中生有）假B），結論：你心懷不軌（反而很真的結論）。

情侶間的吵架也類似，所以才會有人感慨「有理說不清」，真像是：你成為邏輯的奴隸了。

下次若發現有些事用邏輯無法理清時，請記得邏輯這傢伙：「他可從來沒有保證過前提為真喔。」

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

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