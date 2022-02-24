政大教育系副教授鄭同僚在公眾政策參與平台上發起「全年禁捕抱卵母蟹」，七天內就有超過5000人參與連署，漁業署今天召開第2次會議，並達成初步結論包括從現行的8月16日至12月15日禁捕抱卵母蟹延長至8月1日至12月31日禁止捕撈抱卵母蟹、殼寬也再多1公分限制，但漁民對此則對禁漁期延長仍有疑慮，認為恐怕影響生計。

初步結論包括把抱卵母蟹禁漁期延長外，鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹及善泳蟳等採捕殼寬再增加1公分，並且全年禁止販售不符殼寛的蟳蟹，而抱卵母蟹禁漁期間也禁止販售。

依照農委會水產試驗所調查指出，現行全年度抱卵母蟹漁獲量占漁獲量達28.1％，現行禁漁期間（8月16日至11月15日）捕獲抱卵母蟹占漁獲量約10.2％、占全年抱卵母蟹約達36.4％，而延長至8月1日至12月31日後，全年占比將超過60％；水試所組長葉信明說，抱卵母蟹占所有漁獲量近3成，全年禁補可能會降低1／3的收入，而如果管制到50％的性成熟對漁民衝擊大，除了永續外也要合理利用，才會對漁民及大家能好、也讓人民攝取更多蛋白質。

動社副執行長陳玉敏說，希望可以從現行殼寬8公分提高至10公分，讓更多蟹有性線成熟的機會；中華漁業漁船協會理事長吳兩成說，多1公分已經是很大努力，畢竟在永續之前要讓漁民能夠存活下去，因此不能接受再多殼寛再多2公分。

最後初步結論指出，除了增加抱卵母蟹禁漁期外、殼寛限制、禁止販售外，也要求船長應落實卸魚申報工作，掌握蟳蟹類資源動態，「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」納入觀察員，漁業署也將邀集產官學研組成諮詢小組、每半年定期召開滾動式檢討外，也輔導建立生產地友善漁業標章，提升產業形象與價值。

漁業署副署長王正芳表示，後續將依會議結論程序進行預告及公告。