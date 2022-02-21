中央疫情指揮中心今指出，台北市北投區1名自大陸入境的境外移入個案（案20028）因其妻（案20162）被匡列採檢也確診，疫調發現夫妻與新北設計師（案19665）、北市房屋代銷公司員工（案19813）9日曾於同時段在同家餐廳用餐，所以改判本土個案，新北市衛生局也公布案20028足跡，個案17日下午曾至靜岡勝政日式豬排林口三井Outlet店。