1境外確診改列本土 個案新北足跡曝光 14:372022/02/21 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局也公布案20028足跡，個案17日下午曾至靜岡勝政日式豬排林口三井Outlet店。(新北市衛生局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央疫情指揮中心今指出，台北市北投區1名自大陸入境的境外移入個案（案20028）因其妻（案20162）被匡列採檢也確診，疫調發現夫妻與新北設計師（案19665）、北市房屋代銷公司員工（案19813）9日曾於同時段在同家餐廳用餐，所以改判本土個案，新北市衛生局也公布案20028足跡，個案17日下午曾至靜岡勝政日式豬排林口三井Outlet店。 佛道雙修團群聚案 侯友宜：新北今日零確診 3防疫旅館再爆群聚 2確診者竟跨傳播鏈染疫 #新冠肺炎 #台灣 #確診 #個案 #林口三井 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華燈初上太紅！業者販售仿冒簽名 消保官：涉及「偽造署押罪」 12:182022/02/21 社會 前女主播確診 《黑澀會》米奇「有症狀3天才轉陽」現況曝光 13:262022/02/21 娛樂 朱立倫遭黨內人士批評 侯友宜：同心齊力為國家做事 11:102022/02/21 政治 入境31天才確診 黃立民：極端值 04:102022/02/21 焦點要聞 北市單價300萬店面 三年零交易 04:102022/02/21 產業．科技 男子未戴罩闖北市府遭攔竟襲警 無罪逆轉判拘30天 09:262022/02/21 社會 大陸101例本土確診 內蒙占65人 04:102022/02/21 焦點新聞 《經濟》蘇貞昌：防疫規範往正常生活方向調整 12:162022/02/21 財經 香港疫情燒 貨運空轉海 04:102022/02/21 產業．科技 房市老司機都買這！雙北這些路段最「便利」 11:322022/02/21 房市新訊 北市觀光飯店春燕來了 04:102022/02/21 產業．科技 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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