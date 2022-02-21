苗栗縣近期新增12例本土個案，因確診個案都在竹南鎮，縣府在竹南設置快篩站，14日起至2月20日共篩檢3176人，21日報告結果出爐全數陰性。

苗栗12日起因高雄砂石場群聚司機，過年拜訪竹南鎮親友，導致竹南家族群聚感染共確診8人；另竹南市場女攤販不明原因確診，其同住家人丈夫、２名兒子，一家四口都確診。

苗栗縣府衛生局指出，因應這波本土疫情，縣府在2月14日至2月20日為期7天，分別在為恭醫院及竹南鎮大厝里活動中心開設社區PCR免費篩檢站，完成共3176人篩檢，報告全數陰性，今天21日無新增案例，縣府團隊持續積極監控疫情及鄉親健康監測。

另外，縣府爭取中央同意核定7家診所及8家衛生所發放公費COVID-19家用快篩試劑，民眾如果因呼吸道症狀就醫時，獲經醫師判斷需篩檢的病患的陪同家人，將可由醫師評估來發放試劑，自行進行篩檢。

衛生局張局長蕊仙提醒民眾，使用快篩試劑時應詳細閱讀產品說明書，並依說明指示進行採檢及操作，如有疑問可洽詢原購買該產品的醫療器材商、藥局，或洽試劑廠商。

如果採檢結果是陰性，民眾仍應遵循疾管署防疫規範，做好防疫規範及個人防護，採檢完的家用快篩試劑需用塑膠密封袋包好，以一般垃圾處理。

居家隔離或居家檢疫者如果採檢結果是陽性，請立即與衛生局聯繫，依指示方式處理。如為非居家隔離，且非居家檢疫者測出陽性時，請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢醫院（部苗、大千、為恭、苑裡李綜合）進一步檢測，也記得將使用過的採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至醫院交給工作人員處理。