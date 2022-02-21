中國人民銀行21日在香港發行了兩期央行票據，規模共人民幣（下同）250億元。本次發行獲歐美、亞洲等多個國家和地區的銀行、央行、基金、保險公司等機構投資者，以及國際金融組織參與認購，投標總量接近600億元，約為發行量的2.4倍。

人行官網公布的資訊顯示，本次共發行兩期人民幣央行票據，其中3個月期央行票據100億元，1年期央行票據150億元，中標利率分別為2.5％和2.7％。此次發行受到境外投資者廣泛歡迎，表明人民幣資產對境外投資者有較強吸引力，也反映了全球投資者對大陸經濟的信心。

目前，人行常態化在香港發行人民幣央行票據，除豐富香港市場人民幣投資產品系列和流動性管理工具，而且帶動了境內金融機構、企業等其他主體在離岸市場發行人民幣債券。近年來，在離岸市場發行的人民幣國債、金融債券和企業債券不斷增加，發行方式和發行地點日益多樣化，表明香港人民幣央行票據對於促進離岸人民幣市場發展發揮了積極作用。