台北市長柯文哲今召開防疫記者會。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

邊境慢慢解封與病毒共存 柯P：逃不掉、一定要面對

中央擬將入境檢疫縮短為10天，對此，台北市長柯文哲21日指出，既然台灣不可能永遠鎖國，也不可能一個確診就要求足夠的隔離，最後還是要與病毒共存，「逃不掉、一定要面對」，但要用傷害比較小的方法開放國境。

居隔天數縮減十天，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調有科學根據，並表示未來防疫不會朝零風險方向來進行，是在低風險、接受可控的風險來進行。

柯文哲於防疫記者會被問及對於陳時中的說法，他說，正確講法是說，第一，台灣不可能永遠鎖國下去，第二，也不可能一個確診就要居家隔離400、500人，最近就為了點點幼兒園群聚匡列居格；當然，遇到個人活動範圍小、跟別人比較不來往的，也許就圈20個人就解決，但遇到活動力強的，社會負責人一個晚上跑8家阿公店，到處唱卡唱拉ok，那不得了，不是4、500個的可以解決。

柯文哲認為，既然台灣不可能永遠鎖國，也不可能一個確診就要求足夠的隔離，時間久了終究要面對病毒共存問題，邊境就慢慢解封，只是解封過程中還是參考其他國家經驗，他最近下令開始研究香港，大陸要幫忙蓋方艙一萬床，他覺得很奇怪，香港應該旅館很多，用台灣方法最快，徵召大型旅館馬上就疏散，怪怪的，不曉得為什麼。

柯文哲表示，起碼要研究一下日本、韓國、香港、新加波，還有一個月時間，要想想看，這些國家在防疫有什麼優、缺點，做不好可以突破，有效地把危險降更低，最後還是要與病毒共存，「逃不掉、一定要面對」，只是說，能不能用傷害比較小的方法開放國境，這很務實的想法。