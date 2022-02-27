俄羅斯25日攻進烏克蘭首都基輔，外傳烏克蘭總統澤倫斯基已落跑，他為闢謠特別站在基輔市中心前拍新影片，強調誓死捍衛國家，台灣網友見狀表示，台灣去年5月爆發本土疫情，總統蔡英文神隱多日才露面，感嘆「別人的總統總是身先士卒」，貼文引發網友熱議。

原PO今（27）日清晨於PTT八卦板指出，台灣去年5月中旬本土疫情爆發時，總統蔡英文直接神隱，甚至沒看過在公開場合露面，只有幕僚、小編幫忙發防疫短片，等疫情穩定後，才慢慢有拍攝露臉的防疫短片，感慨「別人的總統總是身先士卒」。

原PO說，這次俄烏戰爭，網路不少人認為台灣的狀況比烏克蘭好，但他認為若台海真的開打，許多高官、政要及富商一定第一個落跑，情況可能比烏克蘭還慘，再加上台灣人這麼怕死，並問及「烏克蘭是不是選對總統了？」

言論曝光後，引發網友討論，「烏克蘭總統挺過這次危機，他會變成英雄」、烏克蘭總統真的很值得尊敬」、「烏克蘭總統真的滿帥的，跟人民站在一起作戰」。留言中也有不少人大酸，「人家蔡總統是女生」、「反觀台灣只有可憐空心菜」、「真的耶！疫情最嚴重的時候我們看過蔡總統幾次？」、「太魯閣號意外、高雄大火也是先神隱」、「別指望蔡總統了好嗎？」、「疫情就神隱了，那戰爭更不用說了，直接成了神隱好理由」。