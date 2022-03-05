【愛傳媒黃珊珊專欄】這幾天一有時間就會關注烏克蘭的動態，看到孩子跟父母訣別的畫面，只要是當媽的人一定都無法忍受；此外，如果不幸出現台海戰爭，我的家人就在前線作戰，即便軍人世家早有覺悟，但只要想到，心頭還是一揪。

收起個人的感性，作為執政者，我也必須正面回應大家的擔憂：「如果不幸發生戰爭，台北市的避難防空洞在哪裡？」、「可以收容多少人？」、「當下該怎麼疏散避難？」

去年我們已經盤點：扣除私宅的話，台北市有1396個防空避難所，大家可以先下載「北市警政」APP，就能用手機馬上查到離家最近的疏散地點！如果再加上私宅空間，則一共有2萬6795個防空洞，總計可提供632萬人避難。同時，我們也要求相關局處定期清理維護，確保萬一發生時，防空洞確實可以使用。

今年七月，我們會大規模舉行萬安演習，協助大家進一步了解防空避難所，確保民眾在面對危機時，由老到小都能做出正確反應、順利地進行疏散，就是演習的真正意義，請大家務必認真以對，這不是兒戲。

去年五月《經濟學人》報導台灣是世界上最危險的地區，在俄烏開戰爭後，台灣更是被點名會不會成為下一個烏克蘭，我的想法就是，勿恃敵之不來，恃吾有以待之。

沒有人希望戰爭發生，但居安思危，做好準備絕對必要。也希望烏克蘭的戰火能早日平息，所有離散的家庭都能團聚。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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