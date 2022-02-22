前天(20)日凌晨在國道1號南下35.5公里處，BMW轎車自撞分隔島車上3人死亡，未料今(22)清晨在國道1號南下36.5公里處又發生一起BMW轎車因雨天路滑自撞護欄的意外，所幸車上21歲余姓駕駛經送醫搶救後並無大礙，但在同路段又發生轎車自撞事故，讓到場處理的警方及清潔人員直呼巧到讓人心裡毛毛的。
前天凌晨在國一南下35.5公里接往泰山轉接道時，疑因下大雨視線不良，一台BMW轎車失控撞上分隔橋墩，車體嚴重變形、零件四散，車上3人，1人噴飛車外、2人夾困於變形的車體，3人送醫均傷重不治。
據了解今天清晨國一南下36.5公里，又發生一起整輛黑色BMW轎車騎在護欄上方，因撞擊力道過猛，引擎及輪胎都噴飛，余姓駕駛遭夾困車內，肢體有多處擦、挫傷，意識清楚，警消到場後趕緊協助打開車門，將余男送往林口長庚醫院治療。所幸並無大礙。
不過兩天發生車禍位置相距不到100公尺，且事故車輛又是同一格廠牌，讓到場整理的清潔人員及國道警察紛紛表示心裡毛毛的。
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