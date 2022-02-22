可能沒有能借的額度了。據壽險公會統計，保單紓困貸款從1月1日到2月18日，約一個半月以上的時間，只有2564位保戶申請，申貸金額僅2.31億元，若以此速度，可能三個月期滿，申貸人數及金額都沒有首次紓困貸二天的成績，即2021年7月第一次保單紓困貸款時，二天就有8663人申請，申貸金額5.78億元。

去年因應國內新冠肺炎疫情三級警戒，影響不少人生計，所以推出保單紓困貸款，訴求各壽險公司訂出可借保單範圍，保戶在其保單價值金內，每人在同一壽險公司最高可借10萬元，且三年單一利率1.28％，利率比各壽險公司限時限量的保單優惠貸還低72點以上，甚至比一般保單貸款利率少1~5個百分點，可大量減輕保戶的負擔。

因此2021年7月到9月，共有逾16萬名保戶申請，申貸金額144.19億元，因為壽險公司多從寬核貸，最後有16萬保戶借款142.65億元。當時方案一推出第一天就有1617人申請，申貸金額1.33億元，二天就衝上5.78億元。

應立委要求下，從2022年1月開始，每年前三個月都會常態性舉辦保單紓困貸款，利率比照借款時勞工紓困貸款利率（今年為1.28％），同樣是一人在同一壽險公司最高借10萬元，先前已動用保單紓困貸款者，額度要先扣掉。

但也許是與上一波保單紓困貸款太接近，才相隔一季，去年受疫情影響者可能都已動支保單貸款，能借的額度已用盡，亦或是今年首季經濟及疫情都好轉，資金需求不大，一個半月下來，申貸人數僅2564人，金額2.31億元，不到去年二天的量。

且即便農曆年關前，即每年保戶調度資金需求較大的時間，也只有2044人申請，申貸金額1.86億元，現在學生也已開學，家長們要繳學費的第二個資金調度潮也已結束，但保單紓困貸金額依舊不高，以每周增加200~300人、金額增加2千多萬元的速度成長，截至本月18日，核貸人數2451人，核貸金額破2億元，達2.16億元。