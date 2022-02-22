「沙美摩洛哥」，吸引遊客爭相來到，更是網紅必拍的熱門打卡景點。（李金生攝）

沙美老街正由縣府協同地方規畫活化計畫，期待再現往日人來人往的繁華景象。（李金生攝）

1間專營多肉植物的手作坊，在連日陰雨下轟然坍塌，磚石層層疊疊散落一地。（李金生攝）

1間專營多肉植物的手作坊，在連日陰雨下轟然坍塌，磚石層層疊疊散落一地。（李金生攝）

金門「沙美摩洛哥」土黃色頹屋群，以其讓人彷彿置身中東的浪漫情調，成為全台熱門網紅IG打卡景點之一。其中1間專營多肉植物的手作坊，在連日陰雨下轟然坍塌，磚石層層疊疊散落一地，還好未造成安全事故，但仍讓業者一早開門見狀嚇了一大跳，驚呼「以為天塌下來了！」

縣府建設處與金沙鎮公所今天偕縣議員李應文現場會勘，決議先行協助清理崩落的磚石、土塊，再依據相關法令規範，在可能的範圍內進行整修，讓業者可以安心工作。

坐落於金門東半島，元末即因地方產鹽而出現市鎮，清代以後更見商賈雲集的沙美老街，在20年前隨著駐軍裁減而逐漸沒落，目前正由縣府協同地方規畫活化計畫，期待再現往日人來人往的繁華景象。近年在金沙鎮公所與地方人士的協力催化下，其中數間重新塗裝土黃沙的頹屋群，以其讓人有如來到中東的異國情調，而被譽為「沙美摩洛哥」，吸引遊客爭相來到，更是網紅必拍的熱門打卡景點。

其中，1幢由文創工作者邱智芬承租，專營多肉植物手作的房子，在連日春雨不斷下，昨天清晨轟然崩塌，屋頂整個消失，磚石木頭嘩啦掉落2樓和樓梯，滿目瘡痍有如遭炮彈擊中一般。

邱智芬餘悸猶存，哽咽說道，她承租這幢房子2年，連颱風天也安然無事，沒想到昨天一早打開大門，竟看到磚石堆滿一地，整個人嚇壞驚呆，感覺好像天塌下來一樣，實在太可怕了！

當地鄉親表示，老街頹屋群有共同壁，相互連帶作用的問題，未來縣府在整修老屋群時，應做好針對性的加固作用，讓整體品質更加完善，安全也更有保障。

金沙鎮長吳有家表示，「沙美摩洛哥」的頹屋群是金門觀光重要景點，老街維護和整修也攸關地方產業，在協助清理崩塌現場的同時，也會協助洽租其它地方，保障和維繫她的文創工作。