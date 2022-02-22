彰基副院長周志中醫師提醒，使用暖暖包時，不可直接貼在皮膚，中間一定要隔著衣服。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰基副院長周志中醫師提醒，凌晨起床要非常的緩慢、側身，慢慢移動身體再坐起來等一段時間，穿上比較厚的衣服保暖。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

寒流急凍全台，各地氣溫驟降，彰化縣各地下探10度以下低溫；彰基醫學中心統計自2月1日至22日上午09：00止，上萬名急診救護患者中，有多達211人疑因氣溫下降誘發中風、心血管和腸胃道等急重症。彰基副院長周志中醫師提醒，低溫是許多年長者和慢性病患的殺手，務必要強化頭、頸部和手腳保暖措施，且按時服藥。

周志中表示，彰化地區從過年期間氣溫開始一路往下降，2月1日至22日上午9時為止，彰基急診部來診有1萬211人，因低溫誘發心臟血管疾病、中風、腸胃道出血與敗血症等急重症的患者，就有211人。

這211名急重症患者包括11例主動脈剝離、2例低體溫、21例OHCA（到院前心肺功能停止）、10例心肌梗塞、108例腦中風、8例嚴重腸胃道出血（檢傷一級）、2例食道靜脈瘤出血、49例敗血症。

其中，21例到院前心肺功能停止患者，有14名男性、7名女性；內科10名男性年紀在54歲至96歲，外傷4名男性為29歲至42歲，最年輕僅29歲。而女性皆為內科，年齡在66歲至84歲之間。

周志中強調，預防勝於治療，寒流來襲，最重要是做好禦寒、保暖工作。尤其家中有長者，或三高族群（即高血糖、高血脂、高血壓等），更要盡量小心、不要外出，萬一真的必須外出，建議圍比較長的圍巾保護頸部，也可當口罩，頭部可以戴帽子、雙手戴手套，以減少喪失體溫，增加到50到70％的禦寒功能。

若家中有人或長者發生呼吸困難、胸悶、胸痛，甚至左肩覺得不舒服，意識不太清楚，一定要趕快送醫治療，若已失去呼吸、心跳，脈搏微弱，就要立即做CPR心肺復甦術，持續做到恢復呼吸、心跳，或119救護車抵達接手為止。

周志中也提醒，低溫寒流時起床時要非常緩慢，最好能夠先側身，慢慢把身體移動，再坐起來等一段時間，千萬不要一下就掀開棉被、坐起來，甚至馬上就下床；床邊也要準備比較厚的衣服，離開被窩就穿上保暖，避免冷空氣讓血管一次就收縮，引發心臟病、中風、高血壓，然後再慢慢下床、慢慢起身站起來。

周志中建議，為免長者在寒流時起床出意外，可在長者床邊放四腳椅子或拐杖，在長者起床後，協助到其房內檢查相關保暖電器開關，電暖器的安全使用也很重要，插頭與附近積塵都要清理掉，才不會引發電線走火。