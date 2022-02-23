許光漢跟黃子佼在攝影棚內對戰桌球。（Yahoo TV提供）

許光漢日前推出同名專輯，終於一圓歌手夢。他到Yahoo TV《佼心食堂》，分享逐夢過程的點點滴滴，也與黃子佼現場來了一場迷你桌球賽，重現兒時在周杰倫MV中打桌球的風采。

雖然是歌壇菜鳥，但許光漢的同名專輯製作陣容堅強，找來戴佩妮、韋禮安、王若琳等音樂人助陣，透過音樂呈現出他從私下到內心的不同面向。他從選歌開始就投入參與，備受尊重的感覺讓他直呼「何德何能」。因為專輯中每一首歌都是他心血結晶，許光漢每首歌都反覆聆聽，無法分出高下。

許光漢原本計畫以歌手身分出道，但後來卻因戲劇作品在演藝圈發光發熱。他兒時曾演出周杰倫〈三年二班〉MV，因為劇情需要會打桌球的童星，臨時拉他上陣。同樣喜歡桌球的黃子佼一時技癢，當場要求與許光漢對戰，讓許光漢有機會大展身手。

受到家人影響，許光漢從小就喜歡唱歌，開始接觸演藝工作後，他原本抱持著有工作就接的想法，直到演戲後才認真考慮將這份職業定下來。許光漢坦言，過去邊打工邊試鏡時，心情徬徨忐忑，但自己已經算幸運，比其他朋友更早就被看到。不過也是等到《想見你》播完後，許光漢才真正感覺到自己走紅。

回首演藝路上的最想感謝的人，許光漢第一個就想到家人。他表示因為在工作期間很難顧到家人，但家人總讓他無後顧之憂，而黃子佼也在他的感謝名單上，過去總不吝於社群貼文中標記他。黃子佼故意打趣「有些是小編寫的」，逗得許光漢哭笑不得。

從製作、聽歌到收歌，許光漢自己走過一遭，才發現做一張完整的專輯如此困難。目前許光漢把自己的歌手身分比喻為打工，演員才是他的正職。但他不排斥未來公開開唱，挑戰更多可能。