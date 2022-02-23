農曆年後餐飲市場轉淡，台北寒舍艾美酒店「探索廚房」自助餐廳雙管齊下搶客，2月24日起至4月28日將每周四定為「龍蝦狂饗日」，午晚段供應各式龍蝦料理讓客人吃到飽。另外，周一至周五下午餐時段推出「兩人同行，一人免費」，平均每位成人800元有找，以超殺優惠搶市！

龍蝦向來是自助餐檯上深受饕客歡迎的食材，寒舍艾美酒店「探索廚房」自助餐廳每周四的「龍蝦狂饗日」，餐檯上將供應多款豪華龍蝦料理包括有東南亞酸辣風味「泰式涼拌蟹肉龍蝦鉗沙拉」、日式和風滋味「龍蝦花壽司」、「龍蝦鮭魚卵丼」、「龍蝦鉗味噌湯」、「龍蝦天婦羅」、經典中華料理「酒釀乾燒波士頓龍蝦」，以及義式風情的「松露龍蝦海鮮披薩」。不論中式、西式、日式或泰式，廚藝團隊傾力製作爭取客人青睞。

「探索廚房」即日起至3月31日推出的「饕友1+1」活動，凡於週一至週五下午餐期至探索廚房用餐的賓客，即享買一客送一客的優惠。價格須以原價計算，贈送依價低者計，服務費不計入贈送。探索廚房平日下午餐每人為1290+10％元，兩人同行一人免費，好友一同享受五星級美味料理。

另外，持有2021年旅展販售之「十二廚及探索廚房平假日自助下午餐聯合券」的賓客，也可於此段期間以2張券抵三人費用，不分成人或兒童，有效期限內電子或紙本餐券皆適用，享受近5折的優惠。不論是搶手的「半隻龍蝦」、頂級自助餐廳標配「爐烤牛排」、「現炸天婦羅」、擁有APN拿坡里披薩職人協會認證的異國「窯烤披薩」，以及人氣必吃的「現切生魚片」等，寒古艾美酒店邀請喜愛自助餐的饕客帶著好友一同大啖各式美味料理，在愉快的午後吃好吃滿。