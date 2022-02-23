近期因穿韓服風波而慘遭陸網友出征的少女時代團員孝淵，看來心情並沒有受到太大影響，近日也在個人IG上曬出全球限量750個的Rimowa Original Cabin Moon行李箱，她以一身水藍毛料短版上衣與不對稱開衩裙大秀蠻腰與美腿，腳上還點題的搭配了Nike去年發表的新色「Universal Blue」（宇宙藍）Dunk High球鞋，也完美呼應Rimowa此款限量行李箱，可以說從頭到腳都花盡心思，穿搭功力讓人深感折服。

而孝淵手上的Rimowa行李箱更大有來頭，行李箱採鋁鎂合金製，但細看表面有採用陽極氧化處理製成的月球坑洞紋理，設計概念延續自去年年初發表的火星限定配色登機箱，而限量數字則是計算科隆總廠至月球的75萬公里做為限定數字參考，而台灣則只引進10款限量行李箱，同時搭配附贈的皮質行李吊牌。孝淵自然知道這款行李箱來頭不小，也樂的穿美美拎Rimowa攝美照，開心拖著行李箱出遊去。