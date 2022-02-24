美國總統拜登23日（當地時間）正式宣布，針對「北溪-2」天然氣管線項目運營公司Nord Stream 2 AG及其公司高管實施新的制裁。

拜登在當天發布的聲明中表示，這些步驟是美國針對俄羅斯在烏克蘭的行動而採取的初步制裁措施。

美國副國家安全顧問達利普·辛格23日（當地時間）接受美國有線電視新聞網的採訪時表示，美國及其盟友預計將隨時針對俄羅斯實施額外制裁，即使俄羅斯不對烏克蘭採取進一步行動，美國及其盟友也將繼續追加制裁措施。

辛格在採訪中指出了美國後續可能的制裁措施，包括對俄羅斯實施出口管制，拒絕向俄羅斯提供美國的關鍵技術。

美國國務卿布林肯當地時間2月23日與英國外交大臣特拉斯通話，共同針對俄羅斯宣佈烏東兩地區獨立，以及在烏克蘭東部入駐「維和部隊」的行動表示譴責。

雙方還討論了廣泛的雙邊協調行動，以及如何制定和執行「快速和嚴厲的」對俄經濟制裁措施。