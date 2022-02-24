普丁下令動武 美期指崩殺逾800點（不斷更新） 11:312022/02/24 中時新聞網 吳美觀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 普丁決定在烏東地區進行特別軍事行動，美股期貨嚇跌逾500點。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯總統普丁今（24）日宣布，在烏東頓巴斯地區進行進行特別軍事行動，，但普丁表示俄國並無占領烏克蘭的計畫。 但消息一出，美股期指續殺，油價和金價上漲，成為資金避風港。 至台北時間周四（24日）上午11點43分道瓊期下跌818點或2.4%，標普500期貨下跌2.3%、那斯達克期貨重挫逾2.7%。油價上漲2.93%，來到94.8美元；金價上漲逾1%至1931美元。 不甩制裁 俄國會授權普丁動武 聲援烏克蘭 德法知名地標投射烏國國旗顏色 #普丁 #烏克蘭 #金價上漲 #期貨 #動武 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 匯率期貨趨勢專欄－美元指數 持續偏多看待 04:102022/02/24 證券．權證 聯大審議烏克蘭問題 安理會今將再開會 09:002022/02/24 兩岸 普丁宣布對烏克蘭展開軍事行動 台股重挫逾320點 09:032022/02/24 財經 美俄不退讓 烏克蘭陷僵局 04:102022/02/24 時論廣場 要開戰了！綠議員曝旅烏台灣人「恐怖逃難記」 結局出乎意料 08:272022/02/24 政治 烏克蘭安全危機升溫 陸憂慮影響其重大戰略投資利益 09:072022/02/24 兩岸 烏克蘭進入30天緊急狀態 24日起實施 08:572022/02/24 國際 烏克蘭進入緊急狀態 制裁351俄人 04:102022/02/24 話題觀察 普丁直接要烏軍投降 首都基輔砲聲大作 11:022022/02/24 國際 《國際產業》烏克蘭供應疑慮 ASML研究氖氣替代來源 11:082022/02/24 財經 俄國會授權普丁境外動武 烏徵召25萬後備軍人 04:102022/02/24 話題觀察 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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