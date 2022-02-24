俄羅斯總統普丁今（24）日宣布，在烏東頓巴斯地區進行進行特別軍事行動，，但普丁表示俄國並無占領烏克蘭的計畫。 但消息一出，美股期指續殺，油價和金價上漲，成為資金避風港。

至台北時間周四（24日）上午11點43分道瓊期下跌818點或2.4%，標普500期貨下跌2.3%、那斯達克期貨重挫逾2.7%。油價上漲2.93%，來到94.8美元；金價上漲逾1%至1931美元。