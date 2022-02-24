搶攻春季出遊商機，並提升國人選住城市商旅的意願，老爺酒店集團旗下2家老爺會館首次攜手綠色環保美妝品牌「The Body Shop」推出「城市春遊」住房專案，以一泊一食加贈選品的超值策略搶市。即日起入住任一老爺會館可獲得價值880元的「The Body Shop春日洗沐禮盒」，雙人同遊1850元起，醫護人員入住再享房型升等，每人不到1000元即可暢遊城市，是小資族也能輕鬆入手的出遊方案。

來自英國的「The Body Shop」成立至今全球超過2070家門市，其堅持「自然」、「環保」的品牌精神，廣受許多上班族女性的喜愛。隨著國內疫情趨緩，看好民眾選擇228連假及春天出門踏青的意願漸增，此次春遊專案特別與The Body Shop合作，由飯店精選可滋養美肌的摩洛哥堅果油沐浴膠及護手霜，搭配溫和清潔的橄欖活化潔膚皂作為入住贈禮，加上價格經濟實惠，可望爭取國人青睞，提高短期住房率。

為感謝辛勞防疫的第一線醫護人員，老爺會館同步推出限定優惠方案，凡醫護人員預訂「城市春遊」專案，並於入住時出示相關證件，即可享房型升等，除了以實際行動「挺醫護」外，也鼓勵平時堅守工作崗位的醫護人員適時休息，來飯店宅度假、或至鄰近觀光景點散心，紓解日前緊繃的壓力。「城市春遊」住房專案即日起開放預訂，適用振興五倍券、國旅券及熊好券折抵，另，為回饋喜愛老爺的民眾，凡於4月30日前入住，再贈The Body Shop 200元實體門市抵用券及250元官網折價券。