大陸最高人民法院23日發布「第二批人民法院大力弘揚社會主義核心價值觀典型民事案例」，當中案例提及，如成年子女「躺平」，父母有權拒絕「啃老」，強調父母有權拒絕成年子女「啃老」的價值導向。

入選的案例包括一起居住權糾紛案，案情指，男子楊某順出生後一直隨父母楊某洪、吳某春在農村同一房屋中居住生活，但他成年後長期沉迷賭博，欠下巨額賭債。後該房屋經拆遷徵收補償後，置換樓房三套，交付後，其中一套出售用於幫助楊某順償還賭債，剩餘兩套一套出租，一套自住。

後來，由於產生家庭矛盾，楊某洪、吳某春拒絕再讓楊某順在屋內居住。由於自出生後一直與父母在一起居住生活、雙方形成事實上的共同居住關係，楊某順遂以對涉案房屋享有居住權為由，將父母訴至法院，請求判決其對用於出租的房屋享有居住的權利。

法院認為，楊某順成年後具有完全民事行為能力和勞動能力，楊某洪、吳某春夫婦雖為父母，但對成年子女已沒有法定撫養義務，至於涉案房屋為夫婦共同財產，其有權決定如何使用和處分，他人無權干涉；楊某順雖自出生就與夫婦共同生活，但並不因此當然享有相關居住權，無權要求繼續居住在父母所有的房屋中。

據大陸《民法典》規定，對於有勞動能力的成年子女，父母不再負擔撫養義務。若父母自願向成年子女提供物質幫助，屬父母自願處分自身權利；若父母不願意或者沒有能力向成年子女提供物質幫助，而子女強行「啃老」，便屬侵害父母的民事權利，父母有權拒絕。

內容指，上述案件的裁判明確有勞動能力的成年子女，在父母明確拒絕下，無權繼續居住父母所有的房屋，對成年子女自己「躺平」卻讓父母負重前行的行為予以否定，同時有助引導青年人摒棄「啃老」思想等。