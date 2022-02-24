俄羅斯總統普丁今（24日）宣布將對烏克蘭採取「特殊軍事行動」後，美媒報導聲稱烏克蘭基輔等多城遭轟炸，國際油價應聲漲破每桶100美元，創 2014年 9 月以來新高。專家警告，一旦俄國對歐美原油出口受到干擾，第二季油價可能上看110美元。

法新社報導，普丁今透過電視談話宣布對烏克蘭採取軍事行動，消息一出，倫敦布蘭特原油飆漲逾4%，每桶漲至100.04美元；紐約西德州中級原油漲至每桶95.54美元。

烏克蘭危機推升能源價格，據知情人士透露，拜登政府考慮與盟友合作釋出戰備儲油（SPR），內部正在評估釋出的規模，目前尚未定案。

摩根大通分析師Natasha Kaneva警告，一旦俄國對歐美原油出口受到干擾，第二季平均油價可能上看110美元，至今年底回落至每桶90美元價位。

在俄軍入侵烏克蘭之後，全球市場資金火速撤離風險性資產，黃金等避險資產在地緣政治中成為大贏家。現貨黃金大漲1.48%，至每盎司1936.8美元，創下2021年1月以來新高價位。