由於西方盟國進一步制裁俄羅斯，恐使俄國石油出口嚴重中斷，國際油價勁揚，國際能源總署（IEA）31個會員國今天同意從緊急儲備釋出6000萬桶原油，以穩定市場，且如有必要，準備進一步釋出。

其中美國誓言釋出3000萬桶原油，並致力將能源供應來源分散，以免受到俄羅斯將石油與天然氣武器化威脅。

在倫敦的交易，美國西德州中級原油大漲逾10%，來到每桶106.29美元，北海布倫特原油勁揚逾9%，來到每桶107.44美元，雙雙創下7年多來新高。（譯者：陳政一）1110302