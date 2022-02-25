欣興（3037）法說會落幕，釋出展望亮眼，吸引內外資大型研究機構全面上調目標價，300元成為外資圈新共識，高盛證券進一步將推測合理股價上調至450元，改寫新天價，多頭派力挺亦讓欣興在台股24日受俄烏戰事衝擊環境中，成為中大型股最抗跌代表。

欣興2021年第四季財報超標，上調2022年資本支出，對本季與長遠展望全部優於市場預期，利多爆發力強大，除高盛證券給出市場最高的450元股價預期，摩根士丹利證券將推測合理股價由270元一口氣拉高到370元，也引起市場一片驚呼，另外，美銀、瑞銀、凱基投顧、摩根大通、花旗環球、中信投顧、富邦投顧等賦予的股價預期都是「3」字頭，大型機構法人如此高度團結，且上檔空間有極大共識，實不多見。

摩根大通證券提出，觀察旗下客戶主要反應，發現當市場對欣興預期火速拉高後，「能不能再創驚喜？」是客戶主要疑問。對此，摩根大通給出極度肯定答案，並預判，欣興未來幾季將揭露更多長線計畫，更多機構法人將了解欣興與全球科技巨擘合作有多深，且在新科技趨勢中扮演的角色有多關鍵，建議客戶見到拉回應立即買進。

高盛證券指出，從欣興經營管理階層對ABF市況展望、ABF設備交期拉長、高階ABF專案貢獻度提高，加上ABF客戶更積極提前確保產能，看好欣興股價將持續獲得市場追捧。

有鑑於伺服器、高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）等高階應用大行其道，IC封裝技術提升到2.5D、3D，提高ABF採用量，高盛預期，2021～2025年間，整體2.5D與3D封裝IC晶片的ABF需求量，將以65％的年複合成長率飛奔，也因為供需缺口持續擴大，ABF未來幾季乃至未來數年的報價將進一步走高，嘉惠ABF製造商長線營運與獲利動能。

摩根士丹利證券則預測，ABF於2022年的供需缺口要比2021年嚴重，並且到2025年都會處在短缺狀態。