俄羅斯對烏克蘭開戰，重挫全球股市，導致油價飆升。被問到台灣是否對俄羅斯祭出經濟制裁，經濟部長王美花今天表示，俄羅斯武力入侵烏克蘭，已引起國際無法接受，侵害到烏克蘭的獨立主權，依現行貿易法規定，可以按照瓦聖納協定，對於相關出口作嚴厲審查，至於其他制裁，會跟相關盟友協調是否另外採取措施。

行政院長蘇貞昌今天率部會首長到立法院進行施政報告，外界關注俄羅斯向烏克蘭宣戰後續影響，尤其政府是否有相關機制來維護股價、油價，經濟部長王美花受訪表示，俄烏戰爭造成全球經濟與物價波動，而台灣跟他國相較起來，物價較為穩定，政府會關注上下游來緊密因應。

至於下周油價恐連三漲，王美花說，國際油價波動高，國內有特殊的平穩機制，目前95汽油，每公升31.7元，若漲到32.5元，中油會吸收漲價的50％，若再漲到35元，則會吸收75％，都會密切關注發展情勢。

王美花表示，目前油量儲存相當充足，還有75天用量，進口的天然氣來自卡達、澳洲、印尼等國，本來有和俄羅斯簽訂中長期合約，預計到3月期滿，今年採購的天然氣上半年非常充足，但到8、9月後需要到現貨市場採購。

媒體詢問，有無相關物價平穩政策，王美花說，物價在行政院物價運作小組密切關注各項物價情形，經濟部也是成員之一，會配合相關跨部會協調，看相關因應措施。