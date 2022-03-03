壽險業投資1382億元俄羅斯債券恐將「全數損失」、「血本無歸」？壽險公會3日再發文回擊某研究報告擷取片面資訊，內文推論「過分簡化且有失允當」，容易誤導民眾，壽險公會提三點反擊，即現階段或未來壽險業持有的俄羅斯債券並非一定面臨大幅損失、評估信用風險損失並不是單憑主觀臆測即可推論、即便違約也有債權協商不會100％損失。

壽險公會的三點回擊，第一點是據該份研究報告指出，壽險業投資俄羅斯債券未來可能需提列因信評調降的預期信用損失(ECL)，但壽險公會表示，除非俄羅斯公債最終發生無序違約的極端狀況，且信評機構持續調降評等，否則目前還不需立即大幅進行減損。所以發生大幅損失的情況，是建立在極端假設情境下，非指現階段或未來壽險業持有的俄羅斯債券必然面臨大幅損失。

二是預期信用損失的提列，是基於特定期間內，信用損失的機率加權估計結果，必須建立在對當前及未來預測合理且可供佐證的資訊上，非單憑主觀臆測。壽險業正密切關注事件最新發展，積極蒐集客觀資訊並審慎進行假設與判斷，以確保符合會計公報精神允當認列。

三即便實際發生違約事件，則屬已信用減損損失，應依循公司會計政策，並與會計師充分討論後，合理評估無法收回金額認列損失。參考信評機構穆迪對歷史上主權債務違約的經驗，主權國家若發生違約，事後多透過債權諮商或重組而獲得解決，存在相當比例的違約回復率(Recovery rate)，即損失率絕不是100％。

壽險公會表示，如果僅為了簡化，逕自設算100％的損失，恐嚴重高估損失金額，與市場實務經驗不符亦違背會計處理原則。

壽險業資金運用向來重視穩健性及安全性，除遵循相關法令外，亦秉持「保險業資產管理自律規範」 及「機構投資人盡職治理守則」規範，將ESG納入投資流程決策重要考量。經此事件，鑑於俄羅斯已構成違反國際人權之重大爭議，顯著悖離ESG原則，壽險業本於機構投資人的專業及管理責任，於俄羅斯ESG風險未具體改善前，即日起將不再新增俄羅斯部位，並將審慎監控部位風險，在不損及保戶權益狀況下，中長期逐步減碼相關部位。