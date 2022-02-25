證交所與Nomura野村證券合辦之「2022年台灣ESG企業日」線上論壇日前落幕。此次活動為證交所首場ESG投資說明會，邀請來自半導體業、金融業、電信業、航運產業共7家超重量級上市公司，分享企業永續經營實務及新商業模式展望；70位來自港星台日及歐美等地之ESG專業投資機構代表參與。

出席的7家公司包括：聯電、鴻海、中華電、萬海、富邦金、聯詠、瑞儀等。

隨著各國政府力推永續發展與循環經濟，ESG永續經營議題不僅在產業界蔚為風潮，也主導了全球數千億美元的投資風向。此次ESG投資說明會，即為增進國際大型ESG投資人對台灣證券市場推動ESG成果的瞭解，進而強化長期投資意願。

證交所副總陳麗卿開場致詞表示，台灣位居全球供應鏈要角，企業永續轉型是必經之路，透過多年推動，台股企業已累積了豐富經驗與能量，這也是台股能持續創高、並在全球重要ESG指數占有高權重的關鍵因素。證交所與野村證券合辦的首場ESG引資論壇，即由上市公司的永續經營典範，向國際專業投資機構展現台股ESG優勢。」

在ESG專題論壇中，由證交所邀請KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠進行「ESG驅動的台股企業成長動能」演講，說明台灣企業開拓ESG創新商機的具體實踐；接續由野村證券日本ESG主管Juichi Wako分享「日本企業落實ESG經驗」。