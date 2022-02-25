悠遊付開放全面註冊即將屆滿2年，邀請所有會員一同歡慶，整個3月使用悠遊付指定購物消費，皆享5％悠遊付回饋金；悠遊卡部分，同場加映JCB晶緻悠遊聯名卡自動加值10％回饋活動，3月限量名額也加碼到10萬名，無論你使用悠遊卡或悠遊付，都有專屬的周年回饋。

悠遊付自2020年3月全面開放註冊，獲得廣大會員的支持，僅花13個月會員數就跨越百萬門檻，今年1月更正式突破150萬人，躍居第3大電子支付業者。

感謝會員們的大力支持，自3月1日起至3月31日止，使用悠遊付指定購物消費（不包含儲值、轉帳、提領、零元交易、購買定期票、自動加值、嗶乘車、乘車碼、生活繳費及地方稅，且排除momo購物網、PChome線上購物、91 APP合作品牌網站），筆筆皆享5％悠遊付回饋金，每悠遊付帳戶回饋上限500元，總回饋金額350萬元，送完為止。

此外，歡迎悠遊卡使用者共襄盛舉，針對一直以來廣受卡友支持的JCB晶緻悠遊聯名卡自動加值10％回饋活動，3月也同步加碼，名額激增至10萬名，持JCB晶緻卡等級以上（含極緻）之悠遊聯名卡在活動專屬網頁登錄成功後，並在登錄當月完成自動加值，即可享有自動加值總金額10％回饋，每卡每月最高回饋50元。

減少接觸永遠是防疫的上上策，無論是使用悠遊卡或悠遊付，都是無接觸消費的具體實踐，兼顧防疫及振興經濟。