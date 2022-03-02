三星今日（2日）開放預購全新Galaxy S22旗艦系列的民眾早鳥優先取貨，今年也因應疫情的影響，因此僅開放預購民眾取機，更祭出前400位的排隊消費者，最高即享3000元郵政禮券回饋，另前10位再加碼2000元的郵政禮券排隊優惠，吸引了大批民眾在未到10點的取貨時間已於三星微風南山旗艦體驗館外排隊等候取機，400個名額旋即額滿，三星表示今年全新的Galaxy S22系列在開放預購的首兩天已達上一代同期的3倍預購佳績，至今預購總數已是上代的30%，「期待今年上半年能為台灣高階手機市場灌注正向動能成長達雙位數成長。」

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啓蒙（左）與今（2日）搶得頭香的許先生合影。（三星提供）

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，今年全新的Galaxy S22旗艦系列銷售反應遠超預期，但原本預計Galaxy S22 Ultra將占54%左右的銷售，但最後卻接到達72%到75%的訂單量，只可惜因其貨量為限量，因此最後Ultra版只占上60%，而S22＋為25%、22為15%，當中以Ultra的特別新色「夜暮紅」及「極光綠」各占30%銷售占比最受歡迎，「Ultra版光預購的訂單雖已經有點供不應求，不過總部因看好台灣市場，3月已特別支援台灣供貨，預計旗艦店未來將有現貨，雖不能保證100%可紓緩供貨，但在全球都有缺貨的情況下，台灣供應狀況現階段仍然明朗。」，另4日正式開賣後預計電信業者將推出Galaxy S22＋的1399元長約，即能0元帶回家的方案。

今日（2日）搶得頭香取機名額的民眾為來自新莊的許先生，其表示早於連假開始的2月26日當天，即提前4天與同為星粉的公司同事，一同來到三星微風南山旗艦體驗館排隊等候取機。（三星提供）

而今日搶得頭香取機名額的民眾為來自新莊的許先生，此次購買的是Galaxy S22 Ultra 皎月白，其表示早於連假開始的2月26日當天，即提前4天與同為星粉的公司同事，一同來到三星微風南山旗艦體驗館排隊等候取機，而因之前曾使用GalaxyS21 Ultra及Note20 Ultra，很喜歡此次簡約質感的外觀設計，加上S22 Ultra全面整合S系列的拍照功能，以及Note系列經典的S Pen，因此決定購入三星最新旗艦機。

台灣三星邀請插畫家於「星風格派對」現場以Tab S8旗艦系列及S Pen為消費者畫出一幅幅似顏繪。（三星提供）

而錯過預購的消費者，三星仍推出一系列貼心優惠，3月4日至4月30日於全通路購買Galaxy S22 Ultra或S22+，上網登錄即可獲得9W無線閃充充電板（雙座充）、Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器、45W快充旅充組Type C；買Galaxy S22上網登錄即可獲得9W無線閃充充電板（雙座充）、Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器、25W快充通用型旅充Type C；凡購買Galaxy S22旗艦系列，即享YouTube Premium免費試用4個月，以及Samsung Pay悠遊卡開卡限時限量回饋300元；凡購買Galaxy S22旗艦系列，並加購Samsung Care+三星全星守護保險，再享有「追星禮遇50%舊換新旗艦升級方案」之資格；另三星智慧館推出獨家優惠，買Galaxy S22旗艦系列並加購Samsung Care+三星全星守護保險，完成一次繳付兩年保費，即享三星智慧館獨家享悠遊卡加值回饋500元。