俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動，目前已控制車諾比核電廠和一座機場，首都基輔遭砲擊、導彈轟炸，民眾舉家撤離，不少富豪也將名下基輔豪宅出脫，許多售屋網站出現數十座價值數百萬、數千萬美元的豪宅待售。
紐約郵報報導，俄羅斯總統普丁宣布展開特別軍事行動，一夕間烏克蘭境內戰火瀰漫，基輔許多建築、住宅空無一人，基輔各地湧現數十座百萬、千萬美元的豪宅掛牌出售，如一座2014年落成的城堡式莊園，即以1500萬美元掛售。
這座被視為「傑作的」豪宅中有5間房間，每間都有附衛浴房間設計，佔地超過3.9萬平方英尺；除此之外，這座豪宅還有配備高科技安全系統，整棟都有電梯通往各樓層，高級設施包括家庭式電影院、室內、室外泳池、露天廚房、桑拿房、水療中心、蒸氣房、圖書館、瑜珈室、兒童遊樂場跟寬廣的草坪，並有一個可容納15輛車停放的地下停車場。
另外，還有一座位於基輔的四層樓高豪宅，以高達900萬美元的價格掛售，佔地超過1.44萬平方英尺，含有10間房間和10間浴室，附近大使館、商務中心、高級酒店、政府機關等林立，設有可容納12輛車停放的停車場，以及先進的安全系統；據售屋網站資料介紹，這座豪宅被認定為歷史古蹟，是具有獨特性、辨識度高的一座建物。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。