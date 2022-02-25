俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動，目前已控制車諾比核電廠和一座機場，首都基輔遭砲擊、導彈轟炸，民眾舉家撤離，不少富豪也將名下基輔豪宅出脫，許多售屋網站出現數十座價值數百萬、數千萬美元的豪宅待售。

紐約郵報報導，俄羅斯總統普丁宣布展開特別軍事行動，一夕間烏克蘭境內戰火瀰漫，基輔許多建築、住宅空無一人，基輔各地湧現數十座百萬、千萬美元的豪宅掛牌出售，如一座2014年落成的城堡式莊園，即以1500萬美元掛售。

烏克蘭富豪開始出脫房產，售屋網站出現1500萬美元房屋掛售。（圖／翻攝蘇富比房地產網站）

這座被視為「傑作的」豪宅中有5間房間，每間都有附衛浴房間設計，佔地超過3.9萬平方英尺；除此之外，這座豪宅還有配備高科技安全系統，整棟都有電梯通往各樓層，高級設施包括家庭式電影院、室內、室外泳池、露天廚房、桑拿房、水療中心、蒸氣房、圖書館、瑜珈室、兒童遊樂場跟寬廣的草坪，並有一個可容納15輛車停放的地下停車場。

另外，還有一座位於基輔的四層樓高豪宅，以高達900萬美元的價格掛售，佔地超過1.44萬平方英尺，含有10間房間和10間浴室，附近大使館、商務中心、高級酒店、政府機關等林立，設有可容納12輛車停放的停車場，以及先進的安全系統；據售屋網站資料介紹，這座豪宅被認定為歷史古蹟，是具有獨特性、辨識度高的一座建物。