每天補充維生素D對身體健康有幫助嗎？澳洲昆士蘭大學（The University of Queensland）Rachel Neale教授的研究團隊在權威期刊《The Lancet》發表最新研究，在長達五年的對照試驗後發現，隨機分配中補充維生素D的老年受試者，心血管死亡率並沒有明顯下降，相反地，這群受試者的癌症死亡風險，甚至於略高於安慰劑組。

Neale教授所主持的《D-Health》研究計畫，團隊招募了21,315名年齡大於60歲的參與人士，以隨機、雙盲的模式進行分配，將參與者分為安慰劑組與對照組，對照組進行每月補充一次60,000 國際單位（IU）的維生素D補充，持續5年時間並分析兩組人馬心血管、癌症以及其他原因的死亡率差異。

(圖/潮健康提供)

研究統計期間一共有1,100名受試者死亡，安慰劑組538人，維生素D組562人。補充維生素的心血管疾病死亡風險略降4%，其他死亡原因風險下降17%。然而，在總死亡率及癌症死亡率方面都相對來得高，其中癌症死亡率約高出15%。該篇研究指出，針對受試的老年人族群，規律補充維生素D3並不能降低總死亡率，特別可能不適合用於本身維生素D充足的人身上。

●醫師稱維生素D太低是風險指標 不應是治療方式

另一項大規模研究《VITAL》的受試者更超過25,000人，一樣經過5年時間的調查研究，發現無論是補充維生素的對照組或安慰劑組，與所有疾病相關的總死亡率幾乎相同，而且其死亡率並未與受試者們參與試驗前的體內維生素D水平有所差異。該研究的次要結果，宣稱補充維生素D，可使轉移性與浸潤性的癌症發生降低0.4%。

(圖/潮健康提供)

Baptist Health醫學中心心臟專科醫師John Mandrola 在維生素D的統合分析中指出，在數百次篇與維生素D有關的系統性分析，都看不到維生素D對減少死亡率的可信證據。但是，這也可能與研究挑選的族群及分析項目有關。

Mandrola醫師認為有很多觀察性研究發現，體內維生素D水平太低與心肌梗塞、COVID-19重症率有關，但這些關聯可能只能將維生素D太少視為一種風險因子而不應該是治療目標。

「如果病人因為這麼多研究宣稱維生素D很重要，反而不去關心自己的肥胖、高血壓等問題，只關心自己的維生素D夠不夠，這其實是更危險的！」Mandrola認為，許多針對維生素D降低死亡率的研究沒有達到預期目標，而次要結果的好處大多無關緊要，也沒有統計學上的顯著意義。

Mandrola表示，人體不太像是一具只修補某一部份（維生素D水平）就能恢復正常的引擎。有明顯治療的「神器」如胰島素畢竟非常少見。人們在面對各種研究大幅宣傳部份的維生素D好處時，恐怕要思考「關聯性」並不代表治療功效。