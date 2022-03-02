烏克蘭總統澤倫斯基昨（1日）透過視訊向歐洲議會發表演說，其中提到烏克蘭的人民為了自由生存而戰，內容感人，讓口譯官一度落淚。而醫師姜冠宇看了則說，有人聽完演說認為「歐戰發生機率100%」，讓他忍不住驚訝直呼「真假？」也讓他突然覺得台灣現在還在為了幼兒園群聚煩惱，真的好蠢。

台北巿立聯醫中興院區內科主治醫師姜冠宇昨在臉書發文，表示歐洲議會已接受烏克蘭入歐盟的申請書，有人聽完烏克蘭總統演說後認為「歐戰發生機率100%」。而歐戰如果發生了，台海安靜是不可能的，好不容易下降的新冠病毒變異株重症率，要有因為戰爭提升死亡率的準備。

姜冠宇指出，突然覺得台灣還在為了幼兒園群聚擔心，真的好蠢，兒童染疫根本沒什麼，評估讓5至11歲的學齡兒童去打疫苗，保護小孩的措施趕快準備好才是最實際的問題。另外，他也有一個預感，後疫情時代等待全球的不是開放恢復交流的喜悅，而是「戰後的饑荒」。

姜冠宇也感嘆說，疫情趨緩、廢口罩令和疫苗護照之後，接著就開打起來，這個世界節奏也太快了。面對突如其來爆發的烏俄戰爭，讓他都快要沒有心情分析疫情了。

貼文引起網友討論，「難道第三次世界大戰要來了嗎？」、「現在就已經是歐戰了啊」、「現在已經是歐戰+1」、「天佑世人」、「面對侵略戰爭只能選擇面對，侵略者最害怕的正是被侵略者勇敢應戰，戰爭就是意志的對決」、「人類真的要每隔百年都打上一場世界大戰嗎？」