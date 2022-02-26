台中市男子阿勇（化名）到按摩店按摩，但是卻當場情欲高漲，蓋著毯子時竟不段的在內自己打手槍享受，但到最後受不了，直接將毯子掀開，對著女按摩師自行「清槍」，當場嚇得女師傅奪門而出報警，怒控阿勇公然猥褻。但古男辯稱當時進入「深層睡眠」，且按摩院房間採預約制非公眾場所，案發時也沒有其他人在場，不符「公然」要件，法院接受阿勇說法，判他無罪。

根據判決書，阿勇於民國110年1月20日晚間7時許，前往位於臺中市某家按摩店消費，由女按摩師提供按摩服務。但在按摩到一半時，阿勇竟然先在披覆於下半身之毯子內自行打手槍，隨後除去毯子，掏出生殖器，直接在女按摩師面前並以套弄自慰，嚇得女按摩師奪門而出報警。

阿勇坦承前往按摩店掏耳及按摩穴道，在女按摩師服務過程中，他先在披覆於下半身之毯子內打手槍，隨後除去毯子，掏出並以手套弄生殖器，不過他認為這是在私密空間，堅決否認有何公然猥褻犯行，阿勇辯稱：我當時進入深層睡眠，我不知道自己做這樣的行為，是警察來時我才醒來；該按摩店須預約才能進入，並非公眾得出入之場所，我否認有公然猥褻之犯意。

阿勇辯護律師也表示，因案發處為單獨預約制之按摩店，又屬公寓内樓上之小套房，設置位置及空間不能一次容納多數不特定多數人，不符合刑法上公然之定義；且阿勇接受按摩時，是睡著狀態，自員警密錄器可見被告是因員警叫喚「先生、先生」時，始睡眼惺忪起來；又可能因按摩而觸發生理反應，此為阿勇本身無法控制之行為。

法官勘驗過員警到現場密錄器後認定，按摩店位於公寓3樓，非一般路人經過時可直接目視，且店門並非透明之材質，如果沒有特定人開啟店門入內，很難自外窺見店內情形，具一定隱密性，所以非特定人士要從外窺視，共見或共聞阿勇猥褻行為相當困難。

法官因此認定，上述要件與公然之要件不符，即使阿勇有進行猥褻行為，但因行為之地點、在場人數等，難以認定客觀上已達於公然之要件，因此不能冠上公然猥褻之罪刑，最後判處阿勇無罪。