行政院農委會農業試驗所育成馬鈴薯新品種「台農4號」，產量高、薯型大小均勻、外型佳、兼具鮮食及加工需求；「台農4號」因乾物含量高、還原含量低，具濃郁馬鈴薯風味，製作薯片、品質佳，符合薯片加工業者的需求。

農業試？所指出，「台農4號」馬鈴薯可作為鮮食，經長時間燉煮，製作咖哩及燉肉馬鈴薯等家常料理，薯塊外觀維持完整、不會糊化，口感鬆軟好吃，也適用於各種料理烹煮。

「台農4號」薯球乾物含量為22％，與優良薯片品種「大西洋」相近而主要品種「克尼伯」只有19％，含量較低。「台農4號」還原含量低，薯片加工油炸後不會褐化，具濃郁馬鈴薯風味，品質符合加工業者。

農業試驗所說，近年來因氣候變遭，晚疫病及淹水逆境對馬鈴薯生產造成極大衝擊，「台農4號」較栽培品種「克尼伯」及「大西洋」有較佳的耐受性，減少因病害及環境造成的損失，有較佳的晚疫耐病性，及淹水逆境耐受性，讓農友有新選擇。

農業試驗所表示，馬鈴薯「台農4號」為農試所於2013年，以優良加工特性的代表性品種「大西洋」為親本，與其他高產品系雜交後而得，歷經6年選拔與產量試驗，選獲具有高產、薯球大小均勻，中大薯的比例可達70％以上，極具商業生產價值的新品種。

「台農4號」的栽培特性，包括，成熟期為中生種，栽培至採收期約為100至110天，採收時地上部不會完全萎凋，薯球為短卵形、中等大小，單株薯球數量多，薯皮淺黃色，薯肉為乳白色、芽眼淺，兼具加工及鮮食市場需求。